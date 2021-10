Rock-Zirkus im Plenkersaal Waidhofen/Ybbs

Die Waidhofner Blues-Rocker Eastwood Haze, bestehend aus Moritz Schwödiauer (Gitarre), Max Thalhammer (Schlagzeug), Patrick Steinmassl (Bass), Mike Schwödiauer (Gesang) und Florian Fangmayer (Gitarre) (von links) präsentierten am Samstag beim „Rock’n’Roll Circus“ im Plenkersaal ihr neues Album „Love Is A Thief“. Eröffnet wurde der Abend von The Herb Witch Band. Den Abschluss bildeten Red Machete.

NÖN Redaktion Erstellt am 13. Oktober 2021 | 03:55