Schwungvoll in den Herbst mit der Waidhfner Stadtmusik

Endlich wieder ausverkauft, könnte man als wichtiges Ergebnis des Herbstkonzerts der Stadtkapelle nennen. Tatsächlich spürte man deutlich, wie sehr dieser Umstand und die Musizierfreude der 72 Musikantinnen und Musikanten die Stimmung am Samstag im Plenkersaal antrieben. Unter der versierten Leitung von Manfred Hirtenlehner hatte die Kapelle ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm einstudiert.

Nach dem Auftakt mit Julius Fučíks selten gehörtem Marsch „Gigantic“ wechselte man mit „Moving Heaven and Earth“ zum englischen Gegenwartskomponisten Philip Sparke. Mit der flotten Blasorchester-Polka von Peter Leitner ging es in die Pause. Einer der Höhepunkte der zweiten Hälfte war Franz Bauers „Cash“, das der legendäre Militärkapellmeister Jonny Hartl für Blasmusik arrangiert hatte und das an dem Abend erstmals von einer zivilen Blasmusik gespielt wurde. Josef Wechselauer begeisterte als Solist.

Sabine Brandner moderierte mit Charme und großer Sachkenntnis und konnte Ehrungen an Nathalie Gassner, Timon und Amelie Plank, Leo Brandecker, Tobias Lumplecker, Nathalie Klauser und Leopold Stockinger verleihen. Jungmusikerbriefe gab es für Marlies Stockinger, Gloria Stockner und Valentin Rumpl.

