„Weil’s wuascht is!“ lautet der Titel der brandneuen CD der Musikergruppe „schnopsidee“, die im Rahmen des zehnjährigen Bestehens der Gruppe und eines Sommerfestes am Gelände der Festhalle Rosenau in Sonntagberg gemeinsam mit der Trachtenmusikkapelle Sonntagberg am vergangenen Samstag präsentiert wurde.

„schnopsidee“ sind sechs junge, zielstrebige Musiker aus dem Ybbstal mit einer Leidenschaft für alpenländische Volksmusik, die aber trotzdem gerne einen Blick über den Tellerrand werfen und sich nicht scheuen, andere Stilrichtungen zu erkunden. „Auf dieser CD haben wir nun einige unserer besten Titel der letzten sieben Jahre auf einem Tonträger verewigt. Sie ist vollgepackt mit Eigenkompositionen, traditionellen Stückln, die uns schon lange begleiten, sowie Ausflügen in die moderne Stilrichtung“, sagen „schnopsidee“ über das Album. Im Vorprogramm spielten die „Postwirtmusi“ und „Egeranka“.

Die sechs Musiker Manfred Hirtenlehner, Stefan Bleiner, Roland Ritt, Josef Wechselauer, Martin Hiebler und Georg Brenn haben bei der Namenswahl den Nagel auf den Kopf getroffen. Ihr Gruppenname „schnopsidee“ entstand vor zehn Jahren beim Verkosten von Schnäpsen im Keller von einem der sechs Musiker. Eines ist sicher: Jede Menge kuriose Einfälle in den harmonisch geladenen und rhythmisch ausgefeilten Arrangements purzeln da durch die Stücke.

Das eine Mal spürt man einen egerländischen Einschlag, das andere Mal Anklänge an slowenische Vorbilder, und doch finden auch Stilmittel aus der modernen Musik ihren Niederschlag. Vom ersten Ton an erhört man ausgelassene Spielfreude mit vielen Ideen.