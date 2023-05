Waidhofen: Musik und Literatur am Muttertag

Am Sonntag, 14. Mai, lädt der Verein Klangraum Waidhofen zur zweiten Veranstaltung der diesjährigen Saison. Diese beginnt um 16 Uhr im Kristallsaal und steht ganz unter dem Zeichen des Romans „Fiesta“ von Ernest Hemingway. Dieses Frühwerk des Autors gilt als Schlüsselwerk der „Lost Generation“, einer Gruppe amerikanischer Schriftsteller, die am Ersten Weltkrieg teilnahmen und in den Zwanzigerjahren in Europa lebten.



Die Veranstaltung am Muttertag besteht aus zwei Teilen: Zuerst nimmt die Konzertgitarristin Laura Lootens das Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Spanien und Italien. Lootens zählt zu den neuen Superstars der Klassik, soeben gewann sie den renommierten Andrés-Segovia-Wettbewerb in Spanien.

Die Konzertgitarristin Laura Lootens gewann vor Kurzem den renommierten Andrés-Segovia-Wettbewerb. Foto: Klangraum Waidhofen

Auf den Konzertblock folgt eine Pause und im Anschluss die Lesung aus „Fiesta“ mit Burgschauspieler Robert Reinagl und musikalischen Intermezzi. Ganz im Sinn von Ernest Hemingway gibt es bei der Lesung auch roten und weißen Rioja zu trinken. Im Anschluss an die Veranstaltung klingt der musikalisch-literarische Nachmittag mit einer Verkostung spanischer Weine und Fingerfood in der „Schwarzen Kuchl“ aus.

Karten für die Veranstaltung sind beim Bürgerservice der Stadt Waidhofen und auf öticket.com erhältlich.

