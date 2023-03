Unendliche musikalische Weiten im Schlosskeller Waidhofen an der Ybbs

Zum zweiten „Space Saloon“ lud der Waidhofner Kulturverein rhabarber am Freitagabend in den Schlosskeller von Schloss Rothschild. Auf der Bühne zu erleben gab es die italienische Formation Upupayama. Dabei handelt es sich um das musikalische Projekt des italienischen Multiinstrumentalisten Alessio Ferrari, der in einem kleinen Dorf in der Nähe von Parma an seinen elegischen Psych-Rock-Suiten feilt. Zwei Alpen hat er als Upupayama bereits veröffentlicht. Einen Auszug daraus brachte er in Waidhofen mit fünf Mitmusikerinnen und Mitmusikern eindrucksvoll zu Gehör. Mit zwei Gitarren, Schlagzeug und Bass, aber auch Percussion, Querflöte, diversen Effektgeräten und einer Sitar sowie sporadisch eingesetztem Gesang tauchte die Band in psychedelisch versponnene Rock- und Folkwelten zwischen westlichen und östlichen Musiktraditionen ein, die die altehrwürdigen Gemäuer zum Beben brachten.

Der Kulturverein rhabarber sorgte für einen unvergesslichen Konzertabend: Ulrich Musa-Rois, Swantje Musa-Rois, Anna Schuh und Gertraud Rois (von links). Foto: NÖN, Kössl

Einnehmender Surf-Pop-Sound

Als Anheizer fungierte die junge Waidhofner-Wiener Band Suntan Club, die im Schlosskeller ihr erstes Live-Konzert überhaupt bestritt. Mit ihrem gleichsam sonnendurchfluteten wie zart melancholischen Surf-Pop-Sound versprühte der Dreier frühsommerliche 60ies-Vibes und hatte den Saal ab dem ersten Song in der Tasche.

Suntan Club eröffneten den Kozertabend. Foto: NÖN, Kössl

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.