Konzert Waidhofen/Ybbs: Cosmopunxx landen im Plenkersaal

Lesezeit: 2 Min RY Red. Ybbstal

Foto: M. Hörmann

D as neue Musikprojekt rund um Manfred Hörmann feiert am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr mit „BACK on EARTH“ Konzertpremiere im Plenkersaal.