Waidhofner Plenkersaal wird zum funky Music-Club

Dieser Band eilt ein Ruf voraus: Nach einer fulminanten Premiere im Rahmen der diesjährigen Ybbsiade, wo die Band mit Standing Ovations belohnt wurde, gastieren I-REEN am Samstag, 11. Juni, 20 Uhr, nun im Waidhofner Plenkersaal. Die elfköpfige Formation setzt sich aus Musikerinnen und Musikern aus NÖ und OÖ zusammen. Mit dabei sind mit Hannes Mayerhofer an der Posaune und Roland Eslitzbichler an der Gitarre zwei auch in Waidhofen bekannte Gesichter. Geboten wird hochklassige Musik: rhythmisch, funky, straight. I-REEN benötigen keine aktuellen Hits, um das Publikum zu fesseln. Mal rockig, mal sanft soulig mit jazzigen Einwürfen, aber stets mit funky Feeling und Groove bewegt sich die Band stilsicher zwischen den Genres. Starke Stimmen und Gitarrenriffs, virtuose Läufe am Keyboard, der Bass als essenzielles Stilmittel des Funk und akzentuierte Bläsersätze werden den Waidhofner Plenkersaal in einen New Yorker Club verwandeln.

Vorverkaufskarten sind am Magistrat Waidhofen 074442/511, bei Ö-Ticket 01/96096 sowie bei den Bandmitgliedern erhältlich.

