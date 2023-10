„We are the world!“ im Plenkersaal Waidhofen an der Ybbs

Unter dem Titel „We are the world“ wurde am Samstag in den Plenkersaal zum Konzert geladen. Die Idee dazu hatten Beatrix Cmolik und Rudi Spreitzer. „In einer Zeit, in der vor allem Kinder mit verschiedensten Schwierigkeiten zu kämpfen haben, kann Musik entgegenwirken. Musik verbindet, sie bildet Brücken“, sagte Moderator Christoph Marcik bei der Begrüßung.

Jovan Torbica, Maria Petrova, Christoph Marcik, Slavko Ninić, Hidan Mamudov und Mitke Sarlandžiev (von links) freuten sich über ein außergewöhnliches Konzert. Foto: Christa Hochpöchler

Mit gefühlvollen afrikanischen Stücken des Duos „Kora & Handpan“ wurde das Konzert eröffnet. Gertrude Edelmayr musizierte auf der Kora, einer afrikanischen Stegharfe, begleitet wurde sie von Anna Hirschvogl auf dem wenig bekannten Instrument „Handpan“.

Auch der Schülerchor der Volksschule Plenkerstraße beschäftigte sich mit afrikanischer Musik. Unter der Leitung von Claudia Schnabel und Birgit Boxleitner gab der Chor einige Stücke zum Besten. Der Höhepunkt des Konzerts war der gemeinsame Auftritt der Wiener Tschuschenkapelle mit dem Schülerchor und dem Stück „We are the world“.

Im zweiten Teil des Konzerts führte die musikalische Reise mit der Tschuschenkapelle in die Balkanländer. Serenaden des Mittelmeers wurden ebenso gegeben wie griechische und bosnische Lieder sowie türkisch-arabische Weisen. Die Lieder handeln von Liebe, Eifersuchtstragödien und traditionellen Hochzeitsfeiern. Spielerisch leicht fällt den Musikerinnen und Musikern der Wechsel zwischen den verschiedenen Sprachen und auch das Wienerlied kam dabei zur Aufführung.