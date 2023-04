Weyer: Oskar Haag gastiert im Bertholdsaal

Das blutjunge Ausnahmetalent Oskar Haag produziert im Jugendzimmer in der österreichischen Provinz bezaubernde Pophymnen und gilt als androgyne Lichtgestalt der heimischen Musikszene. Seitdem er im Sommer 2021 als Abschlussact des Wiener Popfests seine umjubelte Bühnentaufe feierte, geht es rund im Leben des damals nur 15-jährigen Klagenfurters.

Nachdem es dem Musiker gelang, sich gleich mit seinen drei Debüt-Singles „Stargazing“,„Black Dress“ und „The Summer We Need“ an die Spitze der Charts des Radiosenders FM4 zu setzen, haben seine Lieder längst auch in Playlists diverser Radiostationen in Deutschland, UK und den USA Einzug gefunden. Dazu kamen erste, stets ausverkaufte, Soloshows, Auftritte als Support von Tocotronic, AVEC oder Thees Ullmann u.s.w. sowie eine ständig wachsende Fangemeinde. Sein Live-Publikum weiß Haag dabei ausschließlich mit Stimme und akustischer Gitarre zu begeistern.

Support kommt von der 17-jährigen Singer-Songwriterin Sofie Mathiasen aus Wien. Die Musik der Künstlerin mit amerikanisch-dänischen Wurzeln ist inspiriert von Künstlerinnen wie Taylor Swift, Lana Del Rey und Billie Eilish, aber ihre Stimme und ihr Sound besitzen eine eigene geheime Kraft. Mathiasen arbeitet momentan an ihrer ersten EP mit den beiden Singles “Magnetic Love” and “Before We Say Goodbye“, die man mit Spannung im Frühjahr 2023 erwarten darf.

Veranstaltungsdetails:

Freitag, 14. April, Einlass 19.30, Beginn 20.30 Uhr; Kartenvorverkauf via ntry.at (22 Euro); Abendkassa: 24 Euro (Mitglieder: 20 Euro, SchülerInnen/Lerlinge/StudentInnen unter 25 Jahre: 14 Euro); Nähere Infos unter www.frikulum.at.

