Bertholdsaal Weyer: Wiedereröffnung mit Film und Musik

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach einer arbeitsintensiven dreijährigen Umbauphase eröffneten der Kulturverein Frikulum und der Trägerverein Bertholdsaal (TVB) am vergangenen Wochenende den Bertholdsaal in Weyer.

Los ging es am Freitag mit dem Film „Another Coin For The Merry-Go-Round“, in Kooperation mit dem Verein Filmzuckerl, und DJ Betes an den Turntables. Am Samstag nutzten dann zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die umfassend renovierte Kulturstätte im Rahmen eines Tages der Offenen Tür zu besichtigen. Dazu gab es Volksmusik und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Am Abend wurde der Saal dann mit der Wiener Band Das Schottische Prinzip sowie niemand Geringerem als Austrofred und Kurt Razelli auch musikalisch gebührend eingeweiht. Mit DJ Kipppunkt ging es dann noch weiter tanzend durch die Nacht. „Das Eröffnungswochenende war ein super Erfolg und eine schöne Bestätigung für die harte und viele Arbeit“, sagt TVB-Obmann Jürgen Aigner. „Das positive Feedback des Publikums und der Ehrengäste zeigt, welchen Stellenwert der Bertholdsaal in Weyer hat.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.