Klangschmiede Ybbsitz: 5 Musikperlen formten Festival

In gut einer Woche und den beiden anbindenden Wochenenden wurden beim Festival Klangschmiede nach Corona-bedingter Pause fünf Musikveranstaltungen angeboten.

Das Festival begann mit der Aufführung von Teilen aus den „Vier Jahreszeiten“ nach Antonio Vivaldi und Astor Piazzolla in der Wallfahrtskirche Maria Seesal mit dem Ketos Quintett und dem Ensemble Klangschmiede. Am Dienstag folgte „Das etwas andere Ritterturnier“ in der Mittelschule Ybbsitz. Dabei begeisterten Profi-Musiker Kinder und Jugendliche mit musikalischer Unterhaltung und Humor.

Am Mittwoch, 25. Mai, sorgten die Matterhorns, das Trio Huber Steindl Kühberger sowie die Familienmusik Fuchsluger im ausverkauftem Saal des Gasthauses zum Goldenen Hirschen für Volksmusik auf hohem Niveau und begeisterten das Publikum restlos.

Freunde der Countrymusic kamen am Samstag in der Halle der Baufirma Spreitzer auf ihre Rechnung. Wer ausreichend Schwung in seine Hüften legte, konnte beim moderierten Linedance gute Figur machen. Das vielfach ausgezeichnete Ensemble „The Groovecake Factory“ hatte dafür die passenden Rhythmen parat.

Mit dem Sonntagsgottesdienst am 29. Mai schloss das Festival für heuer seine Pforten. In der Pfarrkirche Ybbsitz setzten der Chor Ybbsitz unter der Leitung von Micha Sengschmid und der Musikverein unter Kapellmeister Christoph Fuchsluger einen würdigen Festivalabschluss.

