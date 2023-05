Heimspiel im Bertholdsaal Weyer

Der Kulturverein Frikulum präsentiert am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr ein Bertholdsaal-Heimspiel mit gleich drei Bands aus dem Dreiländereck Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark.

Aus Niederösterreich kommt die Palm Beach Drive Supergroup, die sich ganz der Filmmusik verschrieben hat. Seit dem Jahr 2013 lassen die Männer in feinen Zwirn gewandet die Helden ihrer Kindheit durch ihr Bandprojekt aufleben. Doch nicht etwa Liquido oder Deep Purple werden interpretiert – nein, die Helden von Palm Beach Drive sind Bud Spencer und Terence Hill. So werden vorzugsweise Songs aus den Filmen des schlagkräftigen Duos dargebracht, aber auch die Musik aus zahlreichen anderen Serien- und Filmhits vergangener Tage kommt zur Aufführung. In Weyer werden Palm Beach Drive von einem kompletten Bläsersatz unterstützt.

BLUEBURYme Foto: Barbara Halbmayr

Aus Oberösterreich kommt das Singer/Songwriter-Duo BLUEBURYme und damit zwei Stimmen, eine Akustikgitarre, eine akustische Baritongitarre und viele Songs, die all das widerspiegeln, was die beiden Akteure denken, erleben, träumen oder auch nur erzählen wollen.

Benschi Foto: Barbara Poelzgutter

Mit Benschi steht weiters ein junger Liedermacher aus der Steiermark auf der Bertholdsaal-Bühne. Im Gepäck hat er Mundartsongs und Melancholie-Pop, dargebracht auf Klavier und Gitarre.

Tickets: www.ntry.at

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.