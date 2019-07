Das Austria Summer Music Festival (ASMF) heißt von 17. bis 31. Juli junge Musikstudierende aus aller Welt in Weyer willkommen. Das Festival, das seit Jahren zu den musikalischen Highlights in Wien und in Salzburg gehört, gastiert heuer in Weyer. 16 ausgewählte Professoren werden die jungen Musiker im Egererschloss und in der Weyrer Volksschule unterrichten.

Die künstlerische Leitung übernimmt mit Evelyn Schörkhuber eine gebürtige Weyrerin. Sie will ihre Heimat mit Kollegen aus aller Welt teilen und diese fühlen lassen, was auch sie damals fühlte, als sie noch selbst in Weyer als Musikschülerin vorgespielt hat.

Im Zuge des Festivals bieten zahlreiche Konzerte den Teilnehmern Auftrittsmöglichkeiten in außergewöhnlichen Locations. So ist etwa geplant, mit kleinen Ensembles täglich im Egererschloss oder im öffentlichen Raum zu musizieren. Das erste Konzert am Donnerstag, 18. Juli, um 16.30 Uhr im Egererschloss werden Mezzosopranistin Charlotte Jefferies und Pianist Stanley Delage bestreiten.

Außergewöhnliche Orte für Konzerte

Am Freitag, 19. Juli, 16.30 Uhr, treten dort ein Teilnehmerensemble mit special guests Carlos Montané (Tenor) und Fernando Araujo (Klavier) auf.

Am Samstag, 20. Juli, wird um 10 Uhr der Weyrer Genusswochenmarkt musikalisch umrahmt. Ab 16.30 Uhr geht es wieder im Schloss weiter.

Am Sonntag, 21. Juli, 16 Uhr, bringen die Festivalteilnehmer gemeinsam mit der Alphorngruppe Gaflenz den Heiligenstein zum Erklingen.

Am Montag, 22. Juli, findet im Egererschloss um 11 Uhr im Rahmen des Festivals das Semifinale des Internationalen Osaka-Wettbewerbs statt, um 16.30 Uhr gibt es wieder ein Teilnehmerkonzert.

Am Dienstag, 23. Juli, 16.30 Uhr, treten Francesca Aguado (Sopran) und Stanley Delage (Klavier) gemeinsam mit Teilnehmern auf.

Von 25. Juli bis 27. Juli gibt es täglich um 16.30 Uhr Konzerte im Egererschloss. Am Montag, 29. Juli, findet um 19 Uhr das Abschlusskonzert in der Volksschule statt.