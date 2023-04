Weyer: Palm Beach Drive, BLUEBURYme und Benschi im Bertholdsaal

Der Kulturverein Frikulum präsentiert am 17. Mai ein Bertholdsaal-Heimspiel voller erstklassiger Livemusik mit Bands aus dem Dreiländereck OÖ/NÖ/STMK. Ein abwechslungsreicher Konzertreigen mit dem der Filmmusik verschriebenen Ensemble „Palm Beach Drive Supergroup“ aus Niederösterreich, dem Singer/Songwriter-Duo „BLUEBURYme“ aus Oberösterreich und dem jungen Liedermacher „Benschi“ aus der Steiermark wird an diesem Abend im Bertholdsaal in Weyer über die Bühne gehen.

Tickets: Vorverkauf: Standard 17 €/Ermäßigt 14 €, Abendkassa: Standard 20 €/Ermäßigt 17 €; erhältlich unter www.ntry.at/bertholdsaalheimspiel2023 www.frikulum.at; www.bertholdsaal.at.

Nähere Infos zu den Künstlern: Palm Beach Drive, BLUEBURYme und Instagram: @__benschi.

