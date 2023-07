Abwechslungsreiche, perfekte Qualität bei Orgelmittag am Sonntagberg

Am Sonntag, 16. Juli, gestaltete Thomas Schnabel, der großartige Musiker, das Orgelmittagkonzert in der Basilika Sonntagberg. Er begann mit dem Romantiker F. Mendelssohn-Bartholdy in einer ausgesuchten Registrierung, die dem Romantiker auf der Barockorgel des Sonntagbergs gerecht wurde.

Berauschend war der Beginn und es folgte gleich vom selben Komponisten eine Aria aus dem Oratorium „Elias“, gesungen von der jungen Sopranistin Karoline Siegel. Mit ihrer wohltönenden, geschmeidigen und ungemein geradlinigen Stimme bezauberte sie und erfüllte die Werke mit schönstem Leben. Sie sang dann noch eine Arie von J. S. Bach und dann noch zwei Arien von Mendelssohn-Bartholdy. Betörend war dabei einfach diese wunderschöne Stimme, die den Ton strahlend und tonauskostend durch den Raum trug. Dieser Sopran war ein köstliches musikalisches Erlebnis!

Das Cello von Eva Schnabel kam voll zur Geltung bei etlichen Stücken, aber besonders erwärmend spielte Eva Schnabel Händels Aria aus „Rinaldo“ und Tschaikowskys Valse sentimentale.

Den Schluss des Konzerts machte die Orgel. Thomas Schnabel spielte den Schlussteil als Orgelfassung seiner von ihm komponierten Kantate „Tristia ex Harmannsdorf“ „Valse de cloture“. Aus einem düsterem Tongemälde steigen helle Töne. Das Musikstück wird drängender, rascher, intensiver, immer größer bis ins helle, große Finale.

Das Konzert war nicht nur abwechslungsreich, sondern ein Erlebnis, bei dem man Orgel, Sopran und Cello genießen durfte. Großartig!