Großartiges Orgelmittag-Finale am Sonntagberg

Peter Putzer organisiert seit dem Tod seines Vaters Fritz Putzer die Orgelmittagkonzerte, er ist Vollblutmusiker, spielt Horn und Orgel mit Bravour und sprüht vor Ideen. Deshalb war es auch selbstverständlich für ihn, das Programm seines Konzerts mit einem französischen Komponisten der Moderne, nämlich César Franck, zu beginnen.

Dessen Choral Nr. III in a-Moll ist eine Herausforderung für den Organisten an der barocken Orgel in der Basilika, er ist aber auch eine Herausforderung für das Instrument. Mit einer technischen Meisterleistung und der Hilfe seiner Frau, die die Registrierung übernahm, gelang Putzer eine meisterliche und befriedigende Wiedergabe dieses Meisterwerks, das für eine große Orgel geschrieben wurde. Es faszinierte der Nuancenreichtum, frappierend die wechselnde Registrierung und die Klangfülle, die aus der Orgel herausgeholt wurde. Da zeigte sich eine reiche Erfahrung und ein immenses Können! Die Orgel wurde in ganz neuen Klängen präsentiert, das Instrument blühte auf und die Klangschönheit war überwältigend und wunderschön.

Im französischen Stil erklang die Orgel auch bei Olivier Messiaens „Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité“. Auch bei der Wiedergabe dieses Werks lotete Peter Putzer die Orgel total aus. Turbulent die Akkordfolgen, die dezenten Solostellen von ausgesuchten Registern, die modernen Klänge ließen die Orgel aufleben und man staunte, über Klänge und über die stupende Beherrschung der Orgel durch den Spieler bei diesem schwierigen Werk.

Mit dem Bass-Sänger Michael Wagner musizierte Peter Putzer Joseph Haydns „Das Leben ein Traum“. Michael Wagner verfügt über ein immenses Potenzial an Stimme, das er ungemein kunstvoll, mit genauem, überlegtem und kunstvollem Gestaltungswillen, einsetzt. Haydns Musik wurde so mit voller, zarter, zurücknehmender, runder Stimme zum Tragen gebracht.

Mit herrlicher stimmlicher Ausdruckskraft erklang auch die bekannte Arie „Ombra mai fu“ von Georg Friedrich Händel. Die Interpretation war in sich ruhend, erhebend, zutiefst ergreifend. Die lebendige, fundamentale Bassstimme erlebte man in ihrer Geschmeidigkeit und ihrer Ausdrucksstärke. Diese Wiedergabe war ein tiefes Erlebnis. Die sehr zahlreiche Zuhörerschaft dankte begeistert mit lang anhaltendem Applaus. Die Künstler dankten mit einem berührenden und empfindungsreichen Ave Maria.

Den Schlusspunkt des Konzerts und der Saison der Orgelmittagkonzerte setzte dann Peter Putzer auf der Orgel mit drei kleinen Improvisationen aus dem liturgischen Alltagsgeschäft und vor allem mit einem überwältigenden Stück: „Aus Maus Raus. Amen!“. Großartig!