Orgelmittag am Sonntagberg: Sanft – gedeckt – wunderschön

Klaus Oberleitner entführte die Zuhörer des Orgelmittagkonzerts am Sonntag, 6. August, in Sphären der Ruhe, der Ausgewogenheit und der Innerlichkeit. Der Organist erwies sich im Konzert als Meister der zarten, der schmeichelnden Musik. Zwar begann er mächtig mit J. C. Simons Präludium und Fuge B-Dur, einem flott durchfluteten Werk mit einer kurzen, aber gut strukturierten und effektiven Fuge, aber dann folgte ein stilles, ungemein zartes, liebenswürdiges Adagio von C. Ph. E. Bach.

Die geschmeidige Sopranstimme von Brigitte Guttenbrunner meisterte dann die Coloraturen der G. F. Händelschen Arie „O hätt ich Jubals Harf“ formvollendet und ganz im zurückhaltenden Maße der Komposition. Souverän und glockenklar führte sie ihren Sopran.

Im „Menuet avec Variations“ von G. Franck zeigte Klaus Oberleitner die Farbigkeit der Orgel lustvoll und wieder sehr diskret. Es war bewundernswert, wie wirkungsvoll Orgelmusik ganz im Verborgenen und Stillen sein kann.

Foto: Peter Bubenik

Ausdrucksstark, aufwühlend dann die Arie von Händel „Lascia chio pianga“ (Lass mich mit Tränen mein Los beklagen), eine der berühmtesten und auch schönsten Arien. Der Sopran war bestechend schön, schwebte im Raum und ließ in den Höhen und rhythmisch die Schönheit barocker Musik erleben. Der Sopran von Brigitte Guttenbrunner ließ dann auch noch im Lied „Panis angelicus“ von C. Franck die Melodien erblühen, schmeichelnd legte sie die Themen in die Harmonien. Ein ruhiges Werk, inbrünstig und schön.

Die Orgel meldete sich bei dem Werk „Berceuse“ von Peter Putzer, dem Organisator der Orgelmittagkonzerte, in betörender Weise. Die Thematik erhebt sich auf der Grundlage von stillen Akkorden, immer wieder ist sie zu hören in verschiedenen Registern, bis sie entführt wird in sphärische Musik.

Den Kehraus des Konzerts spielte wieder der Organist mit einem effektvollen Stück: „Fürs volle Werk“. Mächtig erklang der Schlussakkord in einem Konzert, das in seiner meditativen Art faszinierte. Das Publikum applaudierte hingerissen, sodass eine Zugabe fällig wurde, und die hatte es in sich. Brigitte Guttenbrunner sang das „Ave Maria“ von Giulio Caccibi. Das ist ein Werk voll Inbrunst, Hingabe und stiller Größe. Die Sopranistin zog nochmals alle Register ihres schönen Soprans und ließ den Mariengruß erhaben ausklingen. Dabei war die Begleitung durch die Orgel ungemein selbstständig und virtuos.

Ein tolles Konzert fand so seinen Ausklang und entließ die Zuhörerschaft in stiller Verzauberung.