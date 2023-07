Orgelmittage am Sonntagberg: Auftakt mit Walter Zambal und uni-sono

Am Sonntag, 9. Juli, von 12 bis 12.30 Uhr läuten Walter Zambal an der Orgel und das Sängerensemble uni-sono die sommerliche Konzertreihe der Orgelmittage in der Basilika Sonntagberg ein.

Eine bunte Abfolge von Musikstücken ist vorgesehen, das Programm reicht vom Barock bis zur Popmusik. Am Schluss des Konzerts steht eine Eigenkomposition Zambals auf dem Programm, und zwar Variationen über das Lied „Innsbruck ich muss dich lassen“ von Heinrich Isaac.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.