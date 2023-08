Am Sonntag, 13. August, 12 Uhr, werden zwei Musiker der Extraklasse aus Vorarlberg gemeinsam das Orgelmittagkonzert in der Basilika am Sonntagberg gestalten: Organist Bruno Oberhammer und Trompeter Gabriel Morre.

Die beiden Musiker spielen Werke vom Barock bis zur Moderne und am Schluss werden sie gemeinsam über das Montafoner „Brunälla-Lied“ improvisieren.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.