Ein hochkarätiges Konzertprogramm hat der Waidhofner Kulturverein Spielplatz Kunst + Kultur für 2019 zusammengestellt. Los geht es mit Onk Lou & The Better Life Inc. Der niederösterreichische Singer-Songwriter war in den letzten Jahren in ganz Europa als Straßenmusiker unterwegs, hat auf Songwriterfestivals in Dänemark genauso gespielt wie in Russendiskos in Moskau, auf Wohnungsparties in Berlin oder auf der Straße in Italien.

Im letzten Jahr hat er an seinem Debütalbum gearbeitet und ist bis nach Kuba gereist, um seine Musikvideos zu drehen. Er war Toursupport von Granada und hat die vierköpfige Band The Better Life Inc. um sich geschart. Nun ist das Album fertig. Es enthält 18 Songs, die sich musikalisch zwischen Frank Turner, Jason Mraz und Rag’n’Bone Man bewegen. Wie das klingt, erfährt man am Freitag, 22. März, im Plenkersaal Waidhofen.

Am Donnerstag, 9. Mai, ist dann ein weiterer heimischer Singer-Songwriter in Waidhofen zu Gast. Jimmy Schlager wird mit wunderbar authentischen Liedern, welche die Dinge unverblümt, aber stets mit Leichtigkeit und Schmäh auf den Punkt bringen, und launigen Zwischenmoderationen das Publikum zu begeistern wissen. Seine hervorragend eingespielte Band, der auch der gebürtige Ybbsitzer Christoph Helm an der Gitarre angehört, zaubert dazu feinsten Akustiksound.

Weiter geht es am Donnerstag, 12. September, mit Ernst Molden & Der Nino aus Wien, welche auf ihrer gemeinsamen Platte „Unser Österreich“ Austropop-Klassiker auf einzigartige Art und Weise aufgearbeitet haben. Am Donnerstag, 19. September, präsentiert dann die Quetschwork Family ihren Mostvierler-Dialekt-Pop auf der Bühne des Plenkersaals.

Programm 2019

Onk Lou & The Better Life Inc. & Support: PÄM: 22. März, 19.30 Uhr, Plenkersaal Waidhofen

Jimmy Schlager & Band: Powidl: 9. Mai, 20 Uhr, Plenkersaal Waidhofen

Ernst Molden & Der Nino aus Wien: 12. September, 20 Uhr, Plenkersaal Waidhofen

Quetschwork Family: 19. September, 20 Uhr, Plenkersaal Waidhofen

Vorverkaufskarten: Ö-Ticket, Volksbank NÖ