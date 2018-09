Auch im Sommer wurde in der Kleinregion Ybbstal eifrig gearbeitet. Ende August trafen sich die Gemeindevertreter und die Amtsleiter der zehn Kleinregionsgemeinden in Waidhofen zum Gespräch. Hauptthema war die Kinderbetreuung in der Kleinregion.

Immer wieder werde bei den Gemeinden nach Angeboten in der Kinder- und ganz besonders in der Kleinstkinderbetreuung gefragt, berichteten die Gemeindevertreter. Ein Kleinstkinderangebot gibt es derzeit nur in den Gemeinden Allhartsberg und Waidhofen.

„In Waidhofen wird die Betreuung vom Verein ‚Zwergenschaukel‘ abgewickelt‘“, erklärte Kleinregionssprecher Bürgermeister Werner Krammer. „Hier werden bis zu zehn Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr immer vormittags betreut.“ In Allhartsberg gibt es ein derartiges Angebot seit einem Jahr. Acht Kleinstkinder werden ab Herbst an verschiedenen Tagen betreut. Vier bis fünf Kinder hat man pro Tag. „Unser Betreuungsangebot wird in Kooperation mit den Nachbargemeinden abgewickelt, wir haben auch Kinder aus Sonntagberg bei uns“, sagt Bürgermeister Anton Kasser.

Neue Kinderbetreuung startet in Kematen

Auch Kinder aus Kematen wurden in Allhartsberg bislang mitbetreut. Nun ist in Kematen eine eigene Kleinkinderbetreuung am Start. „Die Nachfrage ist da und so werden wir noch im September mit fünf Kindern zwischen einem und zweieinhalb Jahren die Betreuung in der Volksschule starten“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther.

Auch in den Gemeinden des Inneren Ybbstals ist die Kleinstkinderbetreuung immer wieder ein Thema. Gerade bei Alleinerziehern geht es ohne Kinderbetreuung meist nicht. Aber auch sonst ist durch den späteren Pensionsantritt der Großeltern oder ein Teilzeitarbeitsverhältnis des betreuenden Elternteils eine Kleinstkinderbetreuung oftmals unumgänglich.

Die Gemeindevertreter hielten fest, dass man durchaus bereit sei, eine Kleinstkinderbetreuung in einer adäquaten Einrichtungsstätte anzubieten und die Personalkosten zu übernehmen. Die Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden wird dabei als sinnvoller Lösungsansatz angesehen. In weiteren Runden soll nun festgehalten werden, wo Kleinstkinderbetreuungsstätten im Ybbstal benötigt werden.

Weiters besprochen wurden Nachmittagsbetreuungsmöglichkeiten für Kindergartenkinder und Schüler, wobei ebenfalls Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Gemeinden aufgezeigt wurden.