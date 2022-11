Jugend im Fokus bei Workshop in Hollenstein

Die Gemeinde Hollenstein arbeitet am Qualitätssiegel „Kinder- und familienfreundliche Gemeinde“. Dabei handelt es sich um eine Zertifizierung von UNICEF Österreich.

Um die Bedürfnisse der Jugend zu erheben, lud die Gemeinde kürzlich in Kooperation mit NÖ.Regional zu einem ersten Jugendworkshop. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was fehlt dir an Freizeitangeboten in Hollenstein? Welche Verkehrsmittel nutzt du? Fühlst du dich ausreichend über das Gemeindegeschehen informiert? Diese und viele weitere Fragen wurden dabei von den Jugendlichen beantwortet und diskutiert. Das erste Treffen diente der Sammlung von Ideen. Der Ball liegt nun bei der Politik, die hochwassersichere Plätze sucht, um einen möglichen Jugendtreff oder etwa einen Beachvolleyballplatz zu ermöglichen. Danach geht es in die nächste Runde mit der Jugend, um Projekte zu konkretisieren.

Das Jugend-Team der Gemeinde21 ruft alle Eltern von Hollensteiner Jugendlichen auf, mit ihren Kindern darüber zu reden, sie zu den Treffen zu schicken oder sie über die brennenden Themen der Jugend zu informieren. Nur wenn man möglichst viele Informationen von möglichst vielen verschiedenen Hollensteiner Jugendlichen erhalte, könne man mit der und für die Jugend tolle und wichtige Projekte umsetzen, heißt es seitens des Jugend-Teams.

