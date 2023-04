Volksschule Gaflenz ist Landesmeister im Schul-Schach

Das talentierte Vierer-Team gewann überlegen bei der Bezirksmeisterschaft in Steyr-Münichholz und nahm am 19. April im Neuen Rathaus in Linz auch an der Landesmeisterschaft teil. Es gab ein äußerst spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das letztendlich zugunsten der Gaflenzer ausfiel.

Nun freuen sich die drei Brüder Artem, Andrii und Arsenii Nehoda gemeinsam mit ihrem Schulfreund Matthias Riegler auf das Bundesfinale vom 7. bis 10. Mai in Graz. Begleitet werden sie von Direktorin Heidi Forstenlechner, die sehr stolz auf die Mannschaft ist. Zukünftig soll die „königliche Sportart Schach“ vermehrt in die Pausengestaltung der Schule einbezogen und die Begabung der Kinder auch in dieser Hinsicht gefördert werden.

