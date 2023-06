Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs erhielt Pfingsttuch

Fastentücher kennt man in ganz Europa, ein Pfingsttuch dürfte eine Weltneuheit sein. Karel Rechlik aus Brünn (Tschechien), der die Altarraumgestaltung in Waidhofen an der Ybbs vor zehn Jahren entworfen hat, schenkte der Stadtpfarre ein solches zum Jubiläum der Neugestaltung.

Das Tuch stellt vom Hochaltartisch bis kurz vor die Decke reichend die Flammen des heiligen Geistes dar, wie sie in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Zugleich erinnern diese Flammen auch an Flügel, die der heilige Geist sinnbildlich den Aposteln verleiht. Im Aufwind des Geistes tragen sie das Feuer des Glaubens zu den Menschen der damaligen Zeit. Das Tuch erinnert die Christen von heute, ein Gleiches zu tun.

Der Anlass der Übergabe war gut gewählt, fand doch am Pfingstwochenende die Firmung der Pfarren Waidhofen und Zell statt.