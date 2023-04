Waidhofen/Ybbs: Treffpunkt für pflegende Angehörige

Wenn Familienmitglieder plötzlich zu pflegen sind, stellt das eine große Herausforderung für die betreuenden Menschen dar. Sie leisten Großartiges, oft unbemerkt hinter verschlossenen Türen. Es kann so schnell gehen und man steht mit der Pflege eines geliebten Menschen alleine da. Mit all seinen Sorgen, Wünschen, Ängsten aber auch Problemen. „Sie sind nicht allein!“, darauf will der Treffpunkt für pflegende Angehörige aufmerksam machen. Die Stadtpfarre Waidhofen bietet in Kooperation mit der „Gesunden Gemeinde“ die Gelegenheit, sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen. Die Treffen sind für alle offen, jeder und jede ist herzlich willkommen.

Der nächste Treffpunkt findet am Donnerstag, 20. April, von 14 bis 16 Uhr im Pauluszimmer des Pfarrhofs Waidhofen statt. Am Donnerstag, 22. Juni, 14 Uhr, trifft sich die Gruppe zum Abschlussgrillen im Pfarrhof. Weitere Tipps und Infos für pflegende Angehörige: waidhofen.at/pflege.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.