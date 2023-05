Tage der Musikschulen in Waidhofen und Allhartsberg

Am Freitag, 5. Mai, und Samstag, 6. Mai, werden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien mit rund 170 Veranstaltungen im ganzen Land präsent sein. 110 Musikschulen und Musik- und Kunstschulen sowie Kreativakademien inspirieren mit innovativen Ideen, spannenden Auftritten und interessanten Vorstellungen in ihren Gemeinden. Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tagen der offenen Tür in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen und vielem mehr. Attraktive Aktionen rund um Musik und Kunst holen das Publikum direkt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden ab.

Interessierte haben an diesen besonderen Tagen der Musik und Kunst die Möglichkeit, die Musikschule (bzw. Musik- und Kunstschule oder Kreativakademie) und deren Lehrende kennenzulernen. Geboten werden exklusive Einblicke in ein sehr vielfältiges Angebot in Form von Schnupperstunden oder Instrumentenvorstellungen. Die Musikschülerinnen und -schüler haben zudem an den Tagen der Musikschulen eine Plattform, um ihre Musik- und Kunstaktivitäten zu präsentieren.

Auch im Ybbstal finden zwei Programmpunkte statt. Die Musik- und Kunstschule Region Sonntagberg lädt am Samstag ab 10.30 Uhr unter dem Titel „tonArt musik“ zu einer von Schülerinnen, Schülern und Lehrenden gestalteten Vernissage in den Saal der Musikschule Allhartsberg.

Am Samstagabend öffnen sich dann die Pforten des Plenkersaals in Waidhofen für den traditionellen Musikschulball der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Orchestermusik, Pop- und Jazzklängen über Volksmusik bis hin zu irischer Musik. Es spielen die Musikschülerinnen und -schüler sowie die Lehrkräfte der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal.

Das komplette Programm ist online unter mkmnoe.at abrufbar. Mit den Tagen der Musikschulen fällt auch der Startschuss für die Anmeldung an den Musikschulen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.