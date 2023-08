Kreativität rund ums Wasser in Waidhofen an der Ybbs

Schon beim Eingang der Sparkasse schwamm den Besucherinnen und Besuchern bildlich eine riesige Meeresschildkröte entgegen, Spiegelungen am Meer und Klippen, an denen das Meer hohe Wellen schlägt, waren zu sehen – keine Frage, dieses Mal war das Thema der Kreativwoche der Volkshochschule Waidhofen das Wasser.

In der vergangenen Woche hatten sich drei Gruppen mit dem Thema auseinandergesetzt. Die dabei entstandenen Werke wurden im Foyer der Sparkasse NÖ Mitte West in Waidhofen ausgestellt. Die Eröffnung der Vernissage am vergangenen Freitag übernahm der Chor, der einige der erarbeiteten Stücke zum Besten gab.

„Wasser ist der Ursprung des Lebens und es begleitet uns Menschen auf unterschiedlichste Weise. Denn schon der Mensch besteht großteils aus Wasser, es ist ein Lebenselixier, wir haben Sehnsucht nach dem Meer, den Seen“, erklärte Leopold Kogler, der die Malgruppe leitete. Im Verlauf der Veranstaltung stellte Kogler die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre Bilder vor. Die wunderbaren, in den verschiedensten Blautönen gehaltenen Bilder stellten das Eintauchen eines Menschen ins Wasser ebenso dar wie ein Mädchen im gestreiften Badeanzug, Fische und Seepferdchen. „Jeder setzte das Thema in seiner persönlichen Sprache um, es wurde mit verschiedensten Techniken und Formaten gearbeitet“, freute sich Kogler über die Begeisterung der Gruppe am Malen.

„Die Plätze an der Esse waren sehr begehrt“, berichtete Schmiedemeister Nikolaus Frühwirth, der in der HTL Waidhofen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kreatives Schmieden näherbrachte. Dabei entstanden interessante Stücke – von der Sonnenuhr bis zur Grillzange, aber auch klassische Messer wurden gefertigt. „Es waren drei Tage voller Elan, für die Neueinsteiger gab es einen Crashkurs“, berichtete Frühwirth.

Den Chor der Kreativwoche leitete Micha Sengschmid: „Musik lässt Bilder im Kopf entstehen. Die Lieder sind zwar vergänglich, aber unheimlich inspirierend. Der Kurs war schon fordernd, auch körperlich, viele Lieder waren in einer Fremdsprache“, erzählte Chorleiter Micha Sengschmid. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch beim Jodel-Workshop mit dabei, den Maria Kapelari leitete.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Referentinnen und Referenten der 24. Kreativwoche präsentierten ihre Werke. Umrahmt wurde die Vernissage durch den Chor, der wunderbare Lieder vortrug. Foto: Hochpöchler

Kulturstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer gratulierte den Hobbykünstlerinnen und -künstlern zu ihren Werken und zur gelungenen Abschlussveranstaltung. „Es freut mich, dass das Interesse an unseren Kursen wieder so groß war. Vielen Dank an die Sponsoren und die Unterstützer, die die Kreativwoche zu einem vollen Erfolg gemacht haben“, bedankte sich die Leiterin der Volkshochschule Gabriele Hofleitner.