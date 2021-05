Nach der Verkürzung der Citybahnstrecke im Dezember des Vorjahres möchte die Stadt Waidhofen ab Vogelsang auf der Bahntrasse nun einen Radweg nach Gstadt realisieren. Zuletzt war geplant, diesen Radweg nahezu gänzlich auf der Bahntrasse zu errichten. Lediglich zwischen der Haltestelle Kreilhof und der Kreuzung nach Atschreith sollte der Radweg neben der Trasse auf der Straße geführt werden.

Neue Lösung für Siedlung in Kreilhof

Anrainer der Siedlung in Kreilhof meldeten hier zu Jahresanfang jedoch Bedenken an, Sie befürchteten, dass durch die Benutzung der Straße als Radweg der Verkehr einfach zu viel werden und sie Probleme bei der Zufahrt zu ihren Liegenschaften haben könnten.

Nun gibt es eine neue Lösung für den Bereich: Der Radweg soll nun ab Vogelsang durchgehend auf der Bahntrasse geführt werden. Die Anrainer in Kreilhof erhalten eine neue Ausfahrt auf die B 31, sodass sie künftig nicht mehr über die Atschreithstraße aus- und zufahren müssen.

„Ich hatte Anfang des Jahres ein persönliches Gespräch mit den Anrainern, bei dem mir diese ihre Bedenken mitgeteilt haben“, berichtet Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP). „Dabei wurde mir gesagt, dass es bereits früher eine direkte Ausfahrt aus der Siedlung gegeben hat. Wir haben uns das dann mit der Straßenmeisterei und einem Verkehrssachverständigen angeschaut und sind zu der Meinung gekommen, dass eine neue Ausfahrt hier möglich und sinnvoll ist.“

Zudem sei mit Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ) und Baustadtrat Martin Dowalil (Liste FUFU) die Bahntrasse begutachtet worden, berichtet der Stadtchef weiter. „Ich schließe mich den Argumenten von Baustadtrat Dowalil an, dass eine Radwegführung auf der Bahntrasse hier am sinnvollsten ist. Bei der vorhandenen Förderkulisse ist diese Lösung vertretbar.“

Radbrücke Feistenau vielleicht schon früher

Die Bauarbeiten für den neuen Radweg können jedoch erst starten, wenn das Auflassungsverfahren der Bahnstrecke abgeschlossen ist. „Ich hoffe, dass wir die Schienen heuer noch entfernen können“, sagt Krammer.

In Gstadt soll der Radweg einerseits über die ehemalige Eisenbahnbrücke auf die Ybbsitzer Seite führen. Andererseits ist angedacht, den Radweg in Gstadt nach der Kreuzung der Landesstraße entlang der B 31 Richtung Opponitz weiterzuführen und über die Eisenbahnbrücke Feistenau an den Ybbstalradweg anzubinden. Dieses Teilstück könnte nun vielleicht schon früher als ursprünglich geplant realisiert werden.

Die Fassbinderei Schneckenleitner ist hier nämlich gerade dabei, ihren Lagerplatz zu erweitern und das ybbsseitige Grundstück anzugleichen. Seitens der Stadt möchte man diese Gelegenheit beim Schopf packen und etwaige Synergien nutzen „Ich habe immer gesagt, wenn diese Radweganbindung erst in fünf Jahren passiert, passt das auch“, sagt Krammer. „Da hier nun aber schon Arbeiten stattfinden, geht es darum, abzuklären, wie man Radweg und Betriebsgebiet miteinander am besten vereinbaren könnte.“

Auch die Abstimmung mit der Gemeinde Ybbsitz brauche es für dieses Projekt noch, hält der Stadtchef fest. In der nächsten Sitzung soll schon mal der Waidhofner Gemeinderat mit der Causa befasst werden.