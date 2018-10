Einen Blitz-Stopp legten die vier Mannen von Kreisky am Samstagabend im Bertholdsaal in Weyer ein, um ihr neues, fünftes Album dem geneigten Publikum zu Gehör zu bringen und ihm die Ohrwascheln mal wieder so richtig schön durchzuputzen. Dabei sind die Stücke auf dem neuen Werk „Blitz“ im Vergleich zu den ersten Alben schon beinahe Pop.

Doch auch wenn die Härte mittlerweile etwas abgenommen hat und die Kreissägengitarren weniger geworden sind, vom Wohlklang ist man noch weit entfernt. Noch immer spuckt Sänger Franz Adrian Wenzl Gift und Galle, wenn er alltägliche Widrigkeiten mit viel Selbstironie und Wortwitz anprangert. Die Wut und der Schmäh, die gingen bei Kreisky schon immer Hand in Hand.

Mit den aktuellen Liedern, die so schöne Titel wie „Veteranen der vertanen Chance“, „Bauch Bein Po“ oder „Saalbach-Hinterglemm“ tragen, ging es dann im Bertholdsaal auch gleich ordentlich zur Sache. Klassiker wie „Vandalen“, „Asthma“ oder schließlich „Scheisse, Schauspieler“, bei dem es auch das Publikum mal so richtig rauslassen durfte, folgten. Die Band schenkte sich wie gewohnt nichts und durfte erst nach zwei Zugabeblöcken abtreten.

Den Anheizer machten Funny Furnier mit charmant verschlurftem 90er-Indierock.