Waidhofen: 13-Jähriger fand Panzerfaust in der Ybbs

Knapp einen Monat ist es mittlerweile her, da entdeckte Tristan Mayrhofer in einer Schotterbank am Ybbsufer gleich unterhalb des elterlichen Hauses in Gstadt bei Waidhofen etwas Metallisches. Der 13-Jährige begann zu graben, doch was sich in Folge abzuzeichnen begann, machte den Schüler stutzig: Der Metallkörper hatte Ähnlichkeit mit einer Bombe. Tristan berichtete seiner Mutter und seinem großen Bruder davon, doch die beiden schenkten dem Ganzen nicht viel Beachtung. So schickte der 13-Jährige seinem Vater Klaus Mayrhofer, der sich zu dem Zeitpunkt gerade beruflich in Argentinien befand, ein Foto von seinem Fund.

So lag die Panzerfaust in der Ybbs, nachdem sie der 13-Jährige etwas freigelegt hatte. Foto: privat

Beim Vater läuteten sofort die Alarmglocken. „Als ich das Foto sah, habe ich Tristan gesagt, er soll sofort aufhören zu graben“, erzählt Klaus Mayrhofer. Er versprach seinem Sohn, sich den Fund nach seiner Rückkehr aus Übersee anzusehen. Am Mittwoch der Vorwoche, als der ÖSV-Damen-Trainer schließlich wieder in der Heimat in Waidhofen war, begaben sich die beiden gemeinsam zu der Stelle an der Ybbs, wo sich der Metallkörper befand. „Das Teil lag unter Wasser. Ich habe ein bisschen weitergegraben, um besser erkennen zu können, um was es sich handelt“, berichtet Mayrhofer. Dabei bestätigte sich für ihn die Einschätzung seines Sohnes, dass es sich um ein Kriegsrelikt handeln muss. „Da wurde mir dann doch etwas mulmig und ich habe aufgehört zu graben“, sagt er.

Tristan Mayrhofer (13) fand das Kriegsrelikt unterhalb des elterlichen Hauses in Gstadt am Ybbsufer. Foto: privat

Mayrhofer informierte die Polizei Waidhofen, welche nach kurzer Zeit vor Ort war und nach einem Lokalaugeschein den Entminungsdienst auf den Plan rief. Noch am Mittwochabend der Vorwoche wurde das Kriegsrelikt, welches schließlich als nicht abgefeuerte Panzerfaust aus dem 2. Weltkrieg identifiziert wurde, von den Spezialisten geborgen, in einen sicheren Behälter gegeben und weggebracht.

„Ich bin froh, dass das gut ausgegangen ist und das Teil weg ist“, ist Klaus Mayrhofer erleichtert. „Wir sind über diese Stelle schließlich immer drüber gegangen und man kann bei solchen Teilen ja nie wissen, ob sie noch reagieren.“ Auf seinen Sohn Tristan ist er stolz, weil er so besonnen gehandelt hat. Dem ist allerdings ein wenig leid: Als nämlich der Entminungsdienst – früher als ursprünglich erwartet – anrückte, um die Panzerfaust zu bergen, war Tristan gerade noch beim Fußballtraining. Zu Hause angekommen, war der ganze Trubel dann schon vorbei.