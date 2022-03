Neuordnung an der Unternehmensspitze bei Austria Juice

Einen Wechsel gibt es an der Spitze der in Kröllendorf ansässigen Austria Juice GmbH. Wilhelm Schratz wurde mit 1. März in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen. Der 39-jährige Vorarlberger trat 2012 in die Austria Juice GmbH ein und war zuletzt als Vertriebsdirektor für Fruchtsaftkonzentrate tätig. In der Geschäftsführung wird er nun den Vertrieb von Fruchtsaftkonzentraten und den Logistikbereich verantworten.

Chief Financial Officer Lukas Maier (42) wird auf eigenen Wunsch mit 31. März aus dem Unternehmen ausscheiden und in die Raiffeisen Ware Austria AG wechseln, wo er ab 1. April als Geschäftsführer der RWA International Holding für den Bereich Futtermittel verantwortlich sein wird. Seine Agenden in der Austria Juice übernimmt zusätzlich Geschäftsführer Franz Ennser. Die Geschäftsführung der Austria Juice GmbH setzt sich somit ab 1. April aus Franz Ennser, Kai Antonius und Wilhelm Schratz zusammen. Ennser wird die Geschäftsbereiche Rohstoff, Produktion, Personal, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Finanzen, Controlling, Recht, IT und Compliance verantworten, Antonius wird für Vertrieb Added Value, Produktentwicklung, New Business Development, Lebensmitteltechnologie und Marketing zuständig sein, und Schratz wird neben dem Vertrieb der Fruchtsaftkonzentrate und der Logistik auch noch für Zoll und Sales Back Office zuständig sein.

Die Austria Juice GmbH mit Sitz in Kröllendorf ist ein Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG und der RWA Raiffeisen Ware Austria AG. Produziert werden Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtpürees und natürliche Aromen sowie Getränkegrundstoffe und Direktsäfte für die weiterverarbeitende Getränkeindustrie. Das Unternehmen hat derzeit rund 800 Mitarbeiter und verfügt über 14 Standorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, der Ukraine und China.

