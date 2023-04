Waidhofen: Badesaison startet am Wochenende

Schon am Freitag, 28. April, öffnet das Parkbad Waidhofen diesmal die Pforten für alle Badebegeisterten. Die Badesicherheit wird dabei heuer erstmals der neue Bademeister Martin Lagler überwachen, der vielen Besucherinnen und Besuchern des Parkbads bereits durch Veranstaltungen der Waidhofner Wassererettung sowie als regelmäßiger Badegast bekannt sein dürfte. Der gebürtige Waidhofner absolvierte eine Betriebsschlosserlehre, ließ sich dann allerdings zum OP- und Gipsassistenten umschulen.

Nach einem Jahr im AKH Linz begann er 2003 im Unfall-OP des Landesklinikums Amstetten zu arbeiten. Nun ermöglicht ihm der Posten als Bademeister, seine Leidenschaft für den Schwimmsport zum Beruf zu machen. „Ich war immer ein passionierter Schwimmer und auch vorher schon gerne im Parkbad, in dessen Nähe ich auch aufgewachsen bin“, erzählt Lagler. „1989 bin ich zur Wasserrettung gekommen und hab die Rettungsschwimmerausbildung sowie sämtliche Rettungsfachausbildungen gemacht.“

2016 übernahm Lagler die Abschnittsleitung der Wasserrettung Waidhofen von seinem Vorgänger Arnold Wagner, dem er nun auch als Bademeister nachfolgt. Die Vorbereitungen für die kommende Badesaison laufen trotz der kalten Temperaturen in den letzten Wochen schon auf Hochtouren, wie Lagler verrät: „Wir haben die Becken aus dem Winterschlaf geholt. In der Früh mussten wir teilweise die Wasserschläuche mit warmem Wasser auftauen, weil es so kalt war. Es läuft aber alles nach Plan und wir liegen gut in der Zeit.“ Seiner neuen Aufgabe blickt Lagler freudig entgegen: „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen als Bademeister und wünsche mir einen schönen, warmen Sommer mit vielen Badetagen und natürlich vor allem eine unfallfreie Badesaison!“

In den letzten Wochen war Martin Lagler damit beschäftigt, die Becken im Parkbad Waidhofen aus dem Winterschlaf zu holen und für die Badesaison vorzubereiten. Foto: Parkbad WaidhofenYbbs

