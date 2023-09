Alfred Zacharias und der Reiz des Unbekannten

Alfred Zacharias wurde 1975 in Steyr geboren und wuchs in Waidhofen auf. Bereits als Jugendlicher begann er im QUAKE (Quartier für Kulturentwicklung) getauften Gewölberaum des Gasthofs zum Halbmond, der damals von der Familie Zacharias betrieben wurde, Ausstellungen und Konzerte zu veranstalten und trug damit maßgeblich zu der lebendigen Kulturszene in der Statutarstadt um die Jahrtausendwende bei. In Wien studierte er Philosophie und eröffnete den SASS Music Club am Karlsplatz, den er bis 2010 betrieb. Auch heute noch ist das Lokal ein Fixpunkt der Wiener Clubszene.

Sein Interesse für Film und Fotografie entwickelte sich schon in frühen Jahren, das technische und theoretische Wissen brachte er sich hauptsächlich im Eigenstudium bei. „Ich denke, der Mut etwas zu tun, was man noch nicht so genau kennt, ist etwas, das sich grundsätzlich durch mein Leben zieht“, meint Zacharias. „Das ist es auch, was mich am Dokumentarfilm besonders reizt, dass man nicht genau weiß, was passiert.“

Als Zacharias 2011 begann, sich gänzlich seinen filmischen Interessen zu widmen, waren seine ersten Projekte vor allem Musikvideos und Videos von Tanzperformances. Den ersten selbst produzierten Dokumentarfilm (Shqipëria – Notizen aus Albanien, 2012) konnte er in Zusammenarbeit mit Klaus Hübner realisieren und auf dem Grazer Filmfestival Diagonale präsentieren. In den folgenden Jahren arbeitete er als Kameramensch vor allem an vielen Dokumentarfilmen. Für das eigens errichtete 360-Grad-Kino im Besucherzentrum des Nationalparks Hohe Tauern in Mittersill drehte er einen 360-Grad-Film, der dort auf Dauerrotation läuft. „Wir waren zu zweit ein Jahr lang im Nationalpark Hohe Tauern unterwegs, zu Fuß, auf Skiern oder auf selbst gebauten Flossen, mit einer nur für das Projekt gebauten Kamera und 150 kg Equipment – ein Projekt, an dem ich technisch viel gelernt habe.“

Arbeit an Dokumentar- und Experimentalfilmen

Neben Dokumentarfilmen entstanden auch experimentellere Filme, wie zum Beispiel die mit dem Künstler Harald Hund im Iran gedrehten Filme „Empire of Evil“ (2016) und „Iranium“ (2017) oder der mit dem Künstler Arye Wachsmuth im bosnischen Flüchtlingslager Vučjak gedrehte Film „Liminal Spaces“ (2019).

Seit 2019 arbeitet Zacharias viel mit dem Wiener Dokumentarfilmer Nikolaus Geyrhalter zusammen. Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. Oktober, dessen Film „Matter Out Of Place“, der sich mit der zunehmenden Müllproblematik auf globaler Ebene auseinandersetzt (siehe Info-Box). Alfred Zacharias, der als Kamera-Assistent an dem Film mitwirkte, wird beim ersten Aufführungstermin für ein Filmgespräch anwesend sein. „Für den Film waren wir in der ganzen Welt unterwegs“, erzählt er. „Das Reizvolle an dieser Arbeit ist, dass der Film in einem ganz kleinen Team entsteht. Wir kommunizieren während dem Dreh oft nur mit Blicken.“

Filmproduktion und Philosophische Praxis

Mit Seeing And Knowing Filmproduktion betreibt Zacharias auch eine eigene Produktionsfirma, die sich vor allem auf wissenschaftliche Filme spezialisiert hat. „Wir unterstützen Forscherinnen und Forscher dabei ihre Ergebnisse zu visualisieren und zu vermitteln“, erklärt der Filmemacher. Als Auftraggeberinnen traten hier zum Beispiel die TU Wien und die Universität für Bodenkultur in Erscheinung.

In den letzten Jahren beschäftigte sich Zacharias auch wieder intensiver mit der Philosophie und ist heute Teil der von Universitätsprofessor Alfred Pfabigan geleiteten Philosophischen Praxis Märzstraße in Wien. „Wir stellen uns die Frage, wie man die ganze philosophische Historie auf lebensnahe Probleme umlegen kann“, erklärt er seine Tätigkeit. „Wir bewegen uns an den Schnittflächen zu Psychotherapie, Mediation und Coaching. Meine Dienstage verbringe ich in der Praxis und schule dabei auch selbst meine Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören. Es geht letztlich darum, ein Gespräch zu führen, das es der Klientin oder dem Klienten ermöglicht, mit einer Situation umgehen zu können, auch weil die Selbstreflexion gefördert wird und die Situation neu gesehen werden kann.“