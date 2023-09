Gelungene Premiere mit Blüte, Biene und Blunzn im Bachlerhof

Mit Maria und Stefan Bachler vom Landgasthof Bachlerhof in Kematen und Julia und Thomas Naderer von der Patisserie Naderer in Amstetten wagten sich am Montag der Vorwoche neue Protagonisten auf das Feldversuche-Parkett. Neu war mit dem Bachlerhof auch die Location.

Die Gäste wurden im Bachlerhof mit einem Glas Birnen- oder Apfel-Pet Nat begrüßt, bevor ein kurzer Spaziergang rund um den Hof und zu den Freilandschweinen führte. Unter einem Birnbaum wurden dann die ersten Gerichte mit Blüten aus dem Garten gereicht: fermentierte Radieschen, gegrillte Zucchiniblätter, gefüllt mit Hühnerfarce, und knusprige Hühnerhaut auf Emmerreis. Zurück im Gasthof zeigte und erklärte Stefan Bachler den Gästen die Zubereitung einer Blunzn. Mutige durften die frisch angerührte rohe Blutwurst probieren.

Foto: weinfranz

Die weiteren Gerichte wurden im Bachlerhof serviert und von Stefan Bachler, Thomas Naderer und ihren Teams zubereitet. Saibling mit Sonnenblumen und Pollen kamen ebenso auf den Tisch wie Zucchini mit Pilzen und Blunzn mit Holunderblütensoße. Der Schweinerücken mit Honig wurde von Artischocken begleitet, die Gärtnerin Sigrid Hagen eigens für diesen Abend gezogen hatte. Zum Dessert – Schokolade mit Grammeln und Oxymel – wurden die Produzenten der „Essigliebelei“ vorgestellt. Sie stellen aus Birnen und Äpfeln von Streuobstwiesen Essig her, der als Basis für das Oxymel dient. Der Abschluss fand in der Küche statt: Bei Musik und im Licht einer Discokugel wurden Petit Fours mit Blutpralinen und gebackenen Mäusen serviert.

Neuer Feldversuch in der Flasche

Einige der Feldversuche-Produzentinnen und -Produzenten experimentieren seit Monaten mit Birnen und Wein und kreieren einzigartige „Feldversuche in der Flasche“. Diese dienen als Getränkebegleitung bei den Feldversuchen – so auch im Bachlerhof. Neben den bereits bekannten „Feldversuchen in der Flasche“, wie der Birnenmost „3340“ von Leroy Przibilla sowie der Birnenmost „in Oak“ und der Birnen-Pet Nat von Most Haselberger, wurde beim Feldversuch im Bachlerhof erstmals der neue Feldversuche-Wein „Auf den Schalen“, ein Cuvée aus Grüner Veltliner und Riesling, von Winzerin Viktoria Preiß aus dem Traisental ausgeschenkt. Alle „Feldversuche in der Flasche“ sind bei den jeweiligen Produzentinnen und Produzenten erhältlich und werden bei den Feldversuche-Veranstaltungen ausgeschenkt.

Foto: weinfranz, Franz Weingartner

Nach dem Saisonabschluss am Freitag, 6. Oktober, im Schloss Rothschild in Waidhofen (Termin bereits ausgebucht) wird die Feldversuche-Reihe auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Die ersten Termine sind bereits online unter www.feldversuche.at buchbar.