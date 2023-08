Mostviertler Feldversuche gehen mit neuen Gesichtern in nächste Runde

Die Mostviertler Feldversuche zeigen sich zu Herbstbeginn wieder experimentierfreudig. Mit Maria und Stefan Bachler vom Landgasthof Bachlerhof in Kematen an der Ybbs sowie Julia und Thomas Naderer von der Patisserie Naderer in Amstetten wagen sich dabei heuer neue Protagonisten auf das kulinarische Parkett. Neu ist mit dem Bachlerhof auch die Location. 2016 hat das junge Wirtspaar den taditionsträchtigen Gasthof, der umgeben von Vierkanthöfen, Birnbaumzeilen und Wiesen sowie den hofeigenen Erdbeer- und Sonnenblumenfeldern, Freilandschweinen und Truthähnen im westlichen Mostviertel liegt, übernommen.

Julia und Thomas Naderer wiederum lieben das feine Süße, gepaart mit regionalen Produkten. Im Landhaus Bacher in Mautern haben sie sich kennengelernt und ebenso im Jahr 2016 beschlossen, mit ihrer Patisserie in Amstetten gemeinsame Sache zu machen – mit Erfolg.

Blüten, Süßes und Schwein

Der Mostviertler Feldversuch im Bachlerhof beginnt mit einem kurzen Spaziergang um den Hof, vorbei am Nachbarhaus, hinüber zu den Freilandschweinen. Unter einem Birnbaum wird Birnenmost eingeschenkt, dazu werden die ersten Speisen mit Blüten aus dem Garten gereicht und Hans Bachler sen. erzählt über das Leben der Freilandschweine. Danach geht es zurück zum Gasthof, wo die Gäste den Köchen in der Küche über die Schulter schauen dürfen: Eine Blunze wird zubereitet und natürlich auch verkostet. Die weiteren Gerichte werden von Stefan Bachler und Thomas Naderer umami, rauchig, süß, bunt und vor allem ungewöhnlich zubereitet. Begleitet werden die Speisen neben Birnenmost von Weinen aus dem Traisental und Destillaten aus dem Mostviertel.

Bei den Feldversuchen werden experimentelle Gerichte zubereitet und kreativ angerichtet. Foto: weinfranz, Franz Weingartner

Ganzes Kalb zum Saisonabschluss im Schloss Rothschild

Nach dem neuen Feldversuch im September geht die Feldversuche-Saison 2023 im Oktober in die letzte Runde. Im historischen Schloss Rothschild in Waidhofen dreht sich am Freitag, 6. Oktober, alles um das Kalb: Schlosswirt Andreas Plappert wird ein ganzes Kalb „from nose to tail“ verarbeiten. Das Kalb stammt vom Hof der Familie Lueger und wird auf unterschiedlichste Weise zubereitet. Was am Ende in fünf Gängen auf die Teller kommt, bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis. Für Liebhaberinnen und Liebhaber der veganen Küche wird es aber eine spannende Alternative aus Mostviertler Urgetreidesorten geben. Passend dazu werden Herzinger Bier, der Feldversuche-Birnenmost 3340 und Cocktails von der Destillerie Farthofer serviert.

2024 soll die Feldversuche-Reihe fortgesetzt werden. Die ersten Termine sind bereits online buchbar.