Waidhofen: Restaurant Kunterbunt feiert Jubiläum

Seit einem Jahr schon verwöhnt Lea Muck in ihrem Restaurant Kunterbunt Kulinarikbegeisterte mit edlen, veganen Kreationen. Die 21-jährige Waidhofnerin eröffnete ihr Lokal nur wenige Wochen nach ihrer Matura an der HLW Amstetten. Seither wurde das Restaurant, das seit 2019 leer stehende Räumlichkeiten im Forsterhaus am Oberen Stadtplatz bezog, zu einem Fixpunkt in der Waidhofner Gastrolandschaft.

„Bis wenige Monate vor der Eröffnung hatte ich eigentlich vor zu studieren. Ich hatte aber auch immer die Idee, irgendwann ein eigenes Restaurant zu eröffnen, im Hinterkopf“, erzählt Muck. „Dann waren Verwandte bei uns zum Essen und ich habe ein Sieben-Gänge-Menü zubereitet. Alle waren sehr begeistert und meinten, ob ich schon mal über ein eigenes Restaurant nachgedacht hätte. Dann begann ich zu überlegen und mich nach einem geeigneten Lokal umzusehen und hab Frau Forster, die Eigentümerin dieses Hauses, kennengelernt. So hat sich das dann ergeben.“

Kunterbunt ist das erste komplett vegane Restaurant Waidhofens und der näheren Umgebung. Auch wenn eine Ernährung ohne tierische Produkte zunehmend populärer wird und die Auswahl für Veganerinnen und Veganer heute wesentlich besser ist als noch vor ein paar Jahren, so erweiterte Mucks Restauranteröffnung das fleischlose Angebot im Ybbstal, vor allem im Bereich der gehobenen Gastronomie, um ein Vielfaches. Derzeit bietet Kunterbunt unter der Woche Mittagsmenüs und Mehlspeisen an, am Wochenende gibt es mehrgängige Menüs mit Wein- oder Saftbegleitung. Außerdem bietet das Restaurant auch einen Catering-Service an, der zum Beispiel für Firmenfeiern oder private Feste genutzt werden kann.

Vegane Küche bringt Kundschaft nach Waidhofen

Die Idee, ein veganes Restaurant in Waidhofen zu eröffnen, stieß anfangs auch auf Skepsis, stellte sich aber bald als erfolgversprechend heraus. „Natürlich gab es auch einige Stimmen, die meinten, ich solle zumindest auch vegetarische Gerichte anbieten, weil rein vegan in Waidhofen nicht funktionieren würde“, erzählt Muck. „Für mich war das aber keine Option. Ich ernähre mich selbst seit sechs Jahren vegan und wollte wenn dann auch nur ein veganes Restaurant aufmachen. Es war aber auch eine gute Entscheidung, weil gerade vegane Küche noch etwas Besonderes ist. Vor allem für die mehrgängigen Menüs sind auch schon Leute aus Salzburg oder Graz extra angereist und haben hier übernachtet. Unsere bisher am weitesten gereisten Gäste kamen aus Ohio. Die waren auf einem Europa-Trip und sind extra nach Waidhofen gereist, um bei uns zu essen.“

Unter den Waidhofnerinnen und Waidhofnern fand das Restaurant ebenfalls schon ein Stammpublikum. „Die wenigsten, die zu uns kommen, sind vegan, sondern wollen einfach fleischlos essen“, erzählt die Restaurantchefin. Auch Menschen, die sich zuckerfrei ernähren müssen oder wollen, finden im Kunterbunt eine gute Auswahl an mit Datteln gesüßten Mehlspeisen.

Jubiläumsfeier und Neuerungen ab Juli

Ein Höhepunkt im vergangen Jahr war für Muck auch der Kakao-Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Weltladen angeboten wurde. „Da haben wir ein dreigängiges Menü für fast 70 Personen zubereitet, das war schon eine Herausforderung. Da hat auch die ganze Familie zusammengeholfen“, erinnert sich Muck. Pünktlich zum einjährigen Jubiläum wird es ab Juli ein paar Veränderungen im Restaurant geben. „Martina Martschin, die bisher im Bioladen gearbeitet hat, kommt ab Juli zu uns und wird das Mittagsmenü übernehmen, ich kann mich dann auf andere Dinge konzentrieren. Wir wollen zum Beispiel über den Sommer ein Sommercafé mit Bagelbar machen. Am Freitag und Samstag möchte ich zusätzlich zu den mehrgängigen Menüs auch eine kleine Karte mit Hauptspeisen anbieten.“ Auch ein Krimi-Dinner möchte Muck in Zukunft anbieten, der Weinkeller des Restaurants bietet dafür das passende Ambiente.

Am Samstag, 1. Juli, feiert Kunterbunt sein einjähriges Bestehen mit einer Feier unter dem Motto „vegane Weltreise“. „Wir werden im ganzen Restaurant verteilt Food-Stände machen, die alle ein eigenes Land repräsenterien. Das wird sozusagen ein kleines Food Festival“, verrät Muck. Später im Jahr plant die Restaurantchefin auch, an einem Tag ein 50-gängiges Menü anzubieten, wie sie verrät, konkretes Datum gibt es dafür allerdings noch nicht.

Nach einem Jahr als Restaurantchefin ist Muck jedenfalls sehr mit ihrer Entscheidung zufrieden: „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen! Natürlich ist es auch herausfordernd, aber ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und das Essen machen, das ich anbieten will.“ Die Speisekarte und aktuelle Informationen zum Restauratnt findet man auf kunterbunt-vegan.at.