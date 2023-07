Vielfältiges Angebot für Kulturinteressierte

Kulturinteressierte im Ybbstal können im Sommer aus einem reichhaltigen und vielfältigen Veranstaltungsprogramm wählen. Die NÖN hat ein paar Veranstaltungen genauer unter die Lupe genommen.

Bezirksmusikfest und Jubiläumsfest, Ybbsitz: In Ybbsitz steht das zweite Juliwochenende ganz im Zeichen der Blas- und Oberkrainermusik. Der Musikverein Ybbsitz feiert sein 133-jähriges Bestehen und die Gruppe Kronwildkrainer ihr 13-jähriges. Eigentlich wäre die gemeinsame Jubiläumsfeier schon vor drei Jahren geplant gewesen, konnte damals aber aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Nun steht dem Fest nichts mehr im Wege und es fällt sogar mit dem Bezirksmusikfest, inklusive Marschmusikbewertung, zusammen, das heuer von Ybbsitz ausgerichtet wird.

Am Freitag, 7. Juli, geht es im Festzelt und am Gelände des SCU Ybbsitz ab 19 Uhr mit einem Oberkrainerabend los. Für die passende Musik sorgen dabei neben den Kronwildkrainern auch Sašo Avsenik und seine Oberkrainer sowie die Oberkrainerkameraden aus Slowenien und Oberkrainer Power aus Österreich. Am Samstag findet ab 14 Uhr die Marschmusikbewertung statt, um 17 Uhr folgt der Festakt mit einem gemeinsamen Konzert der beteiligten Kapellen, danach gibt es einen gemütlichen Ausklang mit der Innsbrucker Böhmischen und Oberkrainer Power. Am Sonntag können sich Musikbegeisterte ab 9 Uhr zum Frühschoppen mit dem Musikverein Seis am Schlern einfinden. Danach spielen die Musikvereine St. Georgen am Reith, Opponitz und Hollenstein auf. Die Kronwildkrainer bestreiten dann den gemütlichen Ausklang des Wochenendes.

Orgelmittagkonzerte, Sonntagberg: Auch heuer finden in der Basilika Sonntagberg im Juli und August wieder die sonntäglichen Orgelmittagkonzerte statt. Den Anfang machte am vergangenen Sonntag Manfred Tausch, weiter geht es am Sonntag, 9. Juli, mit Walter Zambal und dem Chor uni-sono. Es folgen Konzerte mit Thomas Schnabel, Caroline Atschreiter, Pater Florian Ehebruster, Klaus Oberleitner, Bruno Oberhammer, Stefan Zapotzky und Peter Putzer.Blasmusik, Punk-Rock und Theater in WaidhofenKonviktgartenkonzerte, Waidhofen: An den Sonntagen von 2. Juli bis 3. September wird der Konviktgarten in Waidhofen immer ab 10 Uhr zum Austragungsort für Konzerte der Musikvereine aus den verschiedenen Waidhofner Ortsteilen. Die TMK Konradsheim eröffnete vergangenes Wochenende den Reigen, am 9. Juli ist die TMK St. Leonhard am Walde an der Reihe, gefolgt von der Stadtmusikkapelle Waidhofen, der TMK Windhag und der TMK St. Georgen in der Klaus. Am 6. August startet ein zweiter Durchgang in gleicher Reihenfolge.

Fleischrock, Waidhofen: Freundinnen und Freunde härterer Spielarten der Rockmusik kommen bei der Neuauflage des Festivals Fleischrock, veranstaltet vom Kulturverein Förderband, voll auf ihre Kosten. Nach vier Jahren Pause lädt der Verein nun am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr ins Pfarrgarten-Parkdeck in Waidhofen. Das musikalische Programm bestreiten diesmal das oberösterreichische Duo Heckspoiler, die Linzer Punk-Band Johnny and the Rotten, die Innsbrucker Post-Noise-Formation Bug, die Doom/Stoner-Rock Band Lilac Vegetal aus dem Bezirk Scheibbs sowie die im Umfeld von Förderband gegründeten Vomits. Tickets: ntry.at.

Die Innsbrucker Post-Noise Formation Bug wird am Fleischrock Festival experimentell-krachige Soundlandschaften entstehen lassen. Foto: Noise Appeal Records

Schlosshofspiele, Waidhofen: In Waidhofen feiern am Freitag, 7. Juli die Schlosshofspiele der Waidhofner Volksbühne mit dem Stück „Pension Schöller“ Premiere. Bis 29. Juli ist die Komödie dann immer dienstags, mittwochs, freitags und samstags zu sehen. Die aktuelle Spielsaison bringt auch ein großes Jubiläum mit sich, denn die Volksbühne feiert 70 Jahre Schlosshofspiele. „Unseren Verein gibt es seit 73 Jahren, seit 70 Jahren spielen wir fast kontinuierlich im Schlosshof“, erzählt Alexander Riess, Obmann der Waidhofner Volksbühne. Für das Jubiläum hat sich die Volksbühne einen Klassiker ausgesucht. „Pension Schöller“ ist ein Lustspiel von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs aus dem Jahre 1890 und wurde in Österreich hauptsächlich durch die Bearbeitung von Hugo Wiener für die Wiener Kammerspiele bekannt, vor allem durch zwei Inszenierungen von Heinz Maracek. Jene von 1978 mit Maxi Böhm in der Hauptrolle diente auch als Ausgangspunkt für die Waidhofner Volksbühne, allerdings mit einigen Adaptionen durch Regisseurin Uschi Nocchieri, wie Riess verrät: „Das Stück wurde an unser Ensemble angepasst, adaptiert und etwas aufgepeppt. Die Handlung wurde in die Siebzigerjahre transferiert und in der Hauptrolle ist kein Mann, sondern eine Frau, nämlich Sabine Halbwirth zu sehen. Generell ist das Stück eigentlich sehr männerlastig, hier wurden ein paar Rollen auf Damen ausgetauscht.“ Nach ein paar von Corona geprägten Jahren freut sich die Waidhofner Volksbühne auf zahlreich erscheinendes Publikum. „Es wird ein lustiger, amüsanter und unterhaltsamer Theaterabend für die ganze Familie“, meint der Obmann der Volksbühne zusammenfassend. Tickets: oeticket.at, Bürgerservice des Magistrats Waidhofen, tickets@wy-volksbuehne.at oder unter 0676/ 3606522. Schlosshof wird zum Kino und zur Konzertbühne

Schlosshofkino, Waidhofen: Bereits zum 13. Mal geht heuer von 1. bis 29. August das Schlosshofkino über die Bühne. Eingebettet in die Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich, lädt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an vier Dienstag-Abenden im August wieder zum Filmgenuss unter Sternen. Nach der Eröffnung mit „Mermaids Don't Cry“ am Dienstag, 1. August, geht es eine Woche darauf mit dem Film „Die Küchenbrigade“ weiter, der als Kooperation mit dem Weltladen gezeigt wird. Am 22. August folgt „Sterne unter der Stadt“ in Anwesenheit von Regisseur Chris Raiber und am 29. August macht “L'Immensità – Meine fantastische Mutter“ den Abschluss des diesjährigen Programms. „Ich glaube, es ist uns gelungen, wieder ein ebenso unterhaltsames wie anspruchsvolles Filmprogramm zusammenzustellen“, sagt Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl. „Als gemeinsame Klammer stehen im Zentrum aller vier Filme starke Frauen, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert werden und Strategien dagegen entwickeln.“ Besonders freut den Filmzuckerl-Obmann, dass es auch heuer wieder gelungen ist, Filmemacherinnen und Filmemacher sowie Darstellerinnen und Darsteller für Filmgespräche beim Sommerkino gewinnen zu können. „Verena Altenberger, die Hauptdarstellerin von ,Sterne unter der Stadt', musste leider absagen, weil sie zu dem Zeitpunkt in Polen dreht. Dafür wird Regisseur Chris Raiber am 22. August nach Waidhofen kommen“, sagt Kössl. „Was mich ganz besonders freut, ist, dass uns zur Eröffnung des Schlosshofkinos mit ,Mermaids Don't Cry' neben Regisseurin Franziska Pflaum auch Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger beehren wird.“ Kössl geht davon aus, dass der Schlosshof bei Schönwetter voll sein wird. „Rechtzeitig Tickets sichern, zahlt sich also auf jeden Fall aus.“ Tickets: ntry.at, Weltladen.

An vier Dienstagen im August lädt der Verein Filmzuckerl zu einem Kinoerlebnis in besonderen Ambiente in den Waidhofner Schlosshof. Foto: Jörg Burger

Schlosshofkonzerte, Waidhofen: Mitte August steht der Schlosshof dann dreimal im Zeichen der Musik. Am Samstag, 12. August, lädt der Jagdhornverein Windhag zum Jagdlichen Schlosskonzert. Am Montag, 14. August, geht es dann mit einem gemeinsamen Konzertabend der beiden Bands Starpilots und Splitternackt weiter. Beide Gruppen (im Falle von Starpilots das Vorgängerprojekt Scapegoat Delu:xxe) waren in den Neunzigerjahren sehr aktiv in der regionalen Musikszene und haben in den letzten Jahren neue Tonträger veröffentlicht. Unter dem Motto „Stop the count“ feiert die Paul Autobus Bruchband am Dienstag, 15. August, ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum im Schlosshof. Die Waidhofner Rock'n'Roll-Institution wurde 1973 gegründet und spielte ihr erstes Konzert im Ybbsitzer Gasthaus Schneckenleitner. Im Laufe der Jahrzehnte folgten viele denkwürdige Auftritte, unter anderem als Vorband von Roger Hodgson und Manfred Mann's Earth Band. Das jährliche Schlosshofkonzert der Truppe zu Mariä Himmelfahrt gehört mittlerweile zu den Fixpunkten im Sommerprogramm der Stadt und darf natürlich auch im Jubiläumsjahr nicht fehlen.