Konzert in Böhlerwerk: Les Amis begeisterten

Mit einem wunderbaren Konzert begeisterte das Quartett „Les Amis“ am Freitag, 7. Oktober, in der Pfarrkirche Sonntagberg.

Auf dem Programm standen das Streichquartett in d-Moll, KV 421, von Wolfgang Amadeus Mozart, das sogenannte „Geburtswehen-Quartett“, Giacomo Puccinis „Crisantemi“ und das Streichquartett in F-Dur, op. 18/1 von Ludwig van Beethoven.

Die vier Musiker sind in Böhlerwerk bereits Stammgäste. Der in Ulm geborene Geiger der bayrischen Staatsoper Michael Durner und der in Weyer lebende Philharmoniker Günter Seifert musizierten gemeinsam mit dem Weyrer Musikschuldirektor Johannes Sulzer (Viola) und Martin Hinterndorfer am Violoncello. In der lichtgedämpften Stimmung der modernen Kirche kam die Musik besonders zur Geltung.

