Neues Buch: Waidhofner Rothschild-Schloss im Wandel

Anfang Oktober präsentierte der frühere Statiker Rudolf Schneider sein neues Buch mit dem Titel „Schloss Rothschild, Waidhofen an der Ybbs, Transformation/Verwandlung“. Als Ort der Buchpräsentation wurde passenderweise der Kristallsaal des Rothschild-Schlosses gewählt.

Schneider war an der Umgestaltung des Schlosses vor der Landesausstellung 2007 durch den Architekten Hans Hollein selbst als Statiker beteiligt. Wenn auch die meiste Arbeit an dem Buch in den letzten beiden Jahren passierte, keimte schon damals die Idee, dieses Unterfangen dokumentieren zu wollen.

„Es sollen für jeden Interessierten die Veränderungen erlebbar und deren Sinn erkennbar werden.“ Rudolf Schneider Autor und Statiker

„Während der Umbauarbeiten hatte ich unmöglich Zeit, einen Baubericht zu verfassen, hatte aber bereits die Absicht, unsere Arbeit zu dokumentieren. Die Arbeit war ungemein kreativ und spannend und ich sah meinen langgehegten Wunsch erfüllt, mit einem herausragenden Architekten und Künstler in einem Team von hochkarätigen Planern teilzuhaben, ein interessantes Projekt zu verwirklichen,“ erinnert sich der Autor. Das Buch richte sich in erster Linie an ein architekturinteressiertes Publikum, wie Schneider erklärt: „Es sollen für jeden Interessierten die Veränderungen erlebbar und deren Sinn erkennbar werden. Mein Buch beginnt mit der Historie des Schlosses, befasst sich mit der Person des Architekten und künstlerischen Leiters Hans Hollein, streift Architekturtheorien, stellt das künstlerische Konzept vor und erklärt die einzelnen Bauteile anhand von Plänen und Fotos.“

Für den Autor ist es auch ein Anliegen, die teilweise heftige Kritik an der Neugestaltung des Schlosses anzusprechen und die historischen und architektonischen Hintergründe der Veränderungen näher zu beleuchten. „Es war die ungerechte Kritik am Werk von Architekt Professor Hans Hollein, an den Interventionen am Schloss Rothschild im Zuge der NÖ Landesausstellung 2007. Ich wollte diesen Eingriff in das Gebäude aus meiner Sicht als Mitglied des Planungsteams erklären“, meint Schneider und fährt fort: „Die massivsten und zerstörenden ,neugotischen‘ Veränderungen der mittelalterlichen Bausubstanz der Waidhofner Burg geschahen im ausgehenden 19. Jahrhundert! Die Eingriffe von Professor Hollein waren, bis auf den Einbau des Konzertsaals und den Austausch des pyramidenförmigen Turmdaches durch eine Stahl-Glas-Konstruktion, nur zusätzliche, weitgehend zerstörungsfreie Maßnahmen!“

Als Literaturfreund und Bewunderer der Werke des mittelalterlichen toskanischen Dichters Dante Alighieri ließ Rudolf Schneider es sich auch nicht nehmen, seinem Werk einen Bezug zu Dantes „Göttlicher Komödie“ zu verleihen, die vor genau 700 Jahren veröffentlicht wurde.

Mit Dante durch das Rothschild-Schloss

Dantes Werk beschreibt seine allegorische Reise durch Inferno, Läuterungsberg, irdisches Paradies und schließlich die verschiedenen Himmelssphären, begleitet vom römischen Dichter Vergil und später von seiner Angebeteten Beatrice. Im letzten Teil seines Buchs nimmt Schneider seine Leser auf einen Rundgang durch das Rothschild-Schloss mit, dessen Stationen mit jenen aus Dantes Epos verglichen werden, vom Museumseingang als Höllentor und der Terrasse über der Ybbs als Charons Fähre, über den Söllerkeller als Erdmittelpunkt und den Bergfried als Läuterungsberg, bis hin zum Kristallsaal als Kristallhimmel.

Der Autor blickt mit guten Erinnerungen an die Umgestaltungsarbeiten zurück: „Die kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit im Team und das fast freundschaftliche Verhältnis zu Professor Hollein und dass er mich und meine Ideen akzeptierte, sind meine einprägsamsten Erinnerungen an diese Zeit.“

Alle, die in die architektonische Geschichte des Schlosses eintauchen und mehr über die Umgestaltungsarbeiten erfahren wollen, können dies nun anhand des Werkes von Rudolf Schneider tun.