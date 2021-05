Der Sprung in den Ausstellungssommer gelang Galeristin Klaudia Stöckl perfekt. Mit einer Soft-Ausstellungseröffnung in der Waidhofner Stadtgalerie, bei der die Besucher gruppenweise zugelassen waren, rückte sie am Freitag, 7.5., unter dem Titel „Sin recuerdos no hay memoria“ (frei: „Ohne Erinnern gibt es keine Andenken“) Werke des Künstlers mit guatemaltekischen Wurzeln, Carlos Perez, in den Fokus. Als Laudator führte Guilherme Pires Mata in Werk und Ausstellung ein.