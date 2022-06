Themenspaziergang in Waidhofen/Ybbs: Die Stadt in der Literatur

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Waidhofen ist vieles: Stadt an der Ybbs, Stadt der Türme, Stadt der Maler, Stadt der Musik. Dass Waidhofen auch eine Stadt der Literatur ist, mag manchen aber verborgen geblieben sein.

Die Idee der Volkshochschule Waidhofen, einen Themenspaziergang zu Texten von und über Waidhofen, zu vergangenem und gegenwärtigem literarischen Schreiben zu veranstalten – einmal als Vortrag und einmal as Stadtdrundgang zu literarischen Schauplätzen – stieß deshalb auf großes Interesse. Geleitet wurde die Veranstaltung vom Autor und Historiker Matthias Settele.

Der Themenspaziergang startete am Donnerstag, 19. Mai, als Vortrag im gut gefüllten Sitzungssaal des Rathauses und die Zuhörerinnen und Zuhörer kamen voll auf ihre Kosten. Setteles besondere Art des Vortrags erzeugte eine Atmosphäre, die es möglich machte, in die Texte einzutauchen. Er spannte den Bogen von Neidhart von Reuental über Rudolf Pritz bis hin zu Lydia Steinbacher, ließ einblicken in die Arbeit von Paul Rebhuhn und betonte dessen großen Verdienste in der Dramentheorie und erzählte von Heinrich Wirre, dem schillernden Zeller Spruchdichter. Nicht fehlen durfte Anselm Salzer, Ehrenbürger Waidhofens, und sein Hauptwerk, die über 2.600 Seiten umfassende „Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur“.

Zahlreiche Literarturinteressierte folgten Matthias Settele (vorne, 3. von links) am 20. Mai beim literarischen Stadtrundgang durch Waidhofen. Foto: VHS

Humorvolles wie die „Birniade“ von P. Benno Reichenau (19. Jhdt.) wurde ebenso zum Besten gegeben wie Mitfühlendes von Ehrentraud Helmberg-Weitersdorf. Eduard Freunthaller, Alexander Lernet-Holenia, Ingrid Streicher oder Alfred Eichleter haben mit ihren Versen Waidhofner Impressionen festgehalten. Dass manche der Dichter auch im Dienst der NS-Propaganda tätig waren, wurde nicht verschwiegen.

Unter den vielen Schreibenden, die Settele dann nannte, stach eine hervor: Evelyn Schlag. Mit dem Fokus auf ihr lyrisches Schaffen in Bezug auf Waidhofen rezitierte er „Der Schnabelberg“ und „Das Haus“.

Am Ende des kurzweiligen Abends erhielt das Publikum auch noch einen Einblick in Setteles persönliche Sicht auf die Stadt, welche er im Gedicht „Waidhofen“ 1974 festgehalten hat.

Am Freitag folgte dem gedanklichen ein tatsächlicher Spaziergang in Form eines Themenrundgangs durch die Stadt, bei dem Settele den Teilnehmerinnen und Teilnehmern literarische Schauplätze wie etwa das Geburtshaus von Anselm Salzer am Graben zeigte.

