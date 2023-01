Waidhofner Tourbooker Alfred Wihalm: „Einbruch war logisch“

Werbung

Der Waidhofner Alfred Wihalm stellt im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourbooker für Bands Konzerttourneen zusammen, verhandelt mit Veranstalterinnen und Veranstaltern Termine, Gagen und sonstige Konditionen und stellt ein vernünftiges Reiserouting zusammen.

NÖN: Wie haben sich die Publikumszahlen bei Konzertveranstaltungen im letzten Jahr entwickelt?

Alfred Wihalm: Es gibt Post-Corona eine unglaubliche Flut an Konzerten, alle abgesagten Termine wollen nachgeholt werden, junge Bands, die noch nie auf Tour waren, scharren mehr als hungrig in den Startlöchern und das normale Tourgeschehen wäre sowieso. So viele potenziell interessierte Menschen gibt es nicht und die, die es gibt, können nicht so viel Zeit und Geld aufbringen. Ein Einbruch war völlig logisch und hat sich dann recht schnell bewahrheitet.

Kann man beobachten, welche Arten von Veranstaltungen gut besucht werden und welche eher weniger?

Wihalm: Absolut. Ganz große Sachen und kleine, subkulturelle Konzerte gehen gut. Bei mittleren und mittelgroßen Konzerten, also im Bereich 200 bis 2.000 Besucherinnen und Besucher, gibt es teilweise einen massiven Publikumsrückgang, ein Schwund von einem Drittel ist normal, auch die Hälfte bis zwei Drittel passiert.

Wie wirken sich die Teuerungen, vor allem am Energiesektor, auf die Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit von Veranstaltungen aus?

Wihalm: Personalkosten, Personalmangel und Energiekosten und alles, was das wie einen Rattenschwanz nach sich zieht, verunsichern Tourneeveranstalterinnen und -veranstalter massiv. Es wurden schon viele Tourneen nicht nur wegen schlechter Vorverkäufe, sondern auch wegen zu hoher oder unkalkulierbarer Kosten abgesagt.

Was könnte man tun, um wieder mehr Leute für kulturelle Veranstaltungen zu begeistern?

Wihalm: Wir in der Branche hegen aktuell einfach die Hoffnung, dass sich das wieder einpendelt. Und es gibt für zumindest die zweite Hälfte 2023 durchaus schon wieder Optimismus. Ich denke aber auch, dass viele Probleme systemisch sind. Diese fallen halt nicht auf, solange alles boomt. Aber in der Krise wird es sichtbar.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.