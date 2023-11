Kulturelle Schätze Kapellen und Marterl in Waidhofen an der Ybbs saniert

Bürgermeister Werner Krammer (rechts) und Stadtrat Franz Sommer (links) bedankten sich bei Herbert Petermandl, der die Figuren in den Marterln und Kapellen restauriert. Foto: Stadt Waidhofen/Ybbs

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

K apellen und Marterl am Graben, am Hauptplatz Zell und am Arzberg erstrahlen bereits in neuem Glanz, weitere Renovierungen werden folgen.