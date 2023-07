Waidhofen/Ybbs: Dank für Kapellenbetreuung

Die kleinen Kapellen in Waidhofen an der Ybbs sind mehr als nur Gebäude aus Stein. Jede von ihnen erzählt eine Geschichte. Sie sind stille Zeugen vergangener Zeiten und bewahren das kulturelle Erbe unserer Gemeinschaft. Um ihren Erhalt kümmern sich über das Jahr zahlreiche Freiwillige – ihnen sprachen Bürgermeister Krammer und Stadtrat Franz Sommer kürzlich im Namen der Stadt Dank aus.

Bei der Oberen Kapelle am Buchenberg kann man den traumhaften Ausblick auf die Stadt genießen. Margarethe und Engelbert Lagler kümmern sich um dieses Juwel im Stadtwald. Die Untere Buchenbergkapelle wird liebevoll vom Goldhauben- und Trachtenverein gepflegt. Aloisia Friesenegger kümmert sich um die Kapelle Vogelsang, Margarethe Kronsteiner um die Kapelle am Hauptplatz Zell, Margarethe und Maximilian Lugmeyr pflegen die Kapelle am Graben und die Kapelle Raifberg wird von Margaretha Aichinger betreut.

„Den Menschen, die sich mit so viel Herzblut um die Betreuung und Pflege unserer Kapellen kümmern, gebührt große Wertschätzung. Durch ihr Engagement erhalten sie nicht nur die Gebäude selbst, sondern auch die damit verbundenen Traditionen und Bräuche für kommende Generationen“, bedankten sich Bürgermeister Werner Krammer und Stadtrat Franz Sommer.