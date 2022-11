Neuer Verein in Waidhofen/Ybbs: Kommunikation erleichtern

In Waidhofen gibt es einen neuen Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Austausch zwischen alteingesessenen und neu zugezogenen Waidhofnerinnen und Waidhofnern aus verschiedenen Kulturkreisen zu fördern.

„Waidhofen International, Verein zur Förderung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Herkunft in Waidhofen“ nahm im September seine Tätigkeit auf. Der Vereinsvorstand besteht aus Obfrau Roswitha Bramauer, Obfrau-Stellvertreter Tarek Aldaieh, Kassierin Elisabeth Weichselbaum und Kassierin-Stellvertreter Dagher Jouria. Laut Roswitha Bramauer steht der Verein grundsätzlich auf zwei Säulen: „Das sind einerseits jene Personen, die auch schon zuvor ehrenamtlich Deutschkurse angeboten haben und generell viel in der Integrationsarbeit tätig sind, andererseits Leute aus dem Kreis der Geflüchteten, die schon seit 2015, 2016 hier sind, bereits Arbeit haben, deren Kinder hier in die Schule oder den Kindergarten gehen und die auch hier in Waidhofen bleiben wollen.“

„Waidhofen International“ soll nun sowohl eine organisatorische Struktur als auch Räumlichkeiten bieten, die es den Vereinsmitgliedern erleichtern, sich untereinander auszutauschen und einander zu helfen. „Auch bei Behördengängen kann das praktisch sein“, erklärt Elisabeth Weichselbaum. „Wenn zum Beispiel jemand aufs Sozialamt muss und noch nicht so gut Deutsch kann, ist es oft hilfreich, wenn jemand vom Verein mitgeht, der schon besser Deutsch kann.“

Mitte August wurde mit dem Herrichten der Vereinsräumlichkeiten in der Bindergasse begonnen, im September starteten die ersten Deutschkurse. Im Moment wartet der Verein noch auf eine Förderung des ÖIF für ehrenamtliche Initiativen. Mit diesen Mitteln solllen Laptop, Beamer, Drucker und weitere für den Betrieb des Vereins wichtige Geräte und Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Für die Zukunft ist geplant, dass die Räumlichkeiten auch als Vereinstreffpunkt genutzt werden, der eine Möglichkeit zum Austausch mit alteingesessenen Waidhofnerinnen und Waidhofnern sowie auch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern bieten soll. Treffen in gemütlicher Atmosphäre könnten hier die Kommunikation auf Augenhöhe fördern und so auch weitere Schritte in der Integrationsarbeit leisten.

Von Frauencafé bis Vernetzungstreffen

Bramauer meint: „Auch wenn die Situation in Waidhofen grundsätzlich recht positiv ist, kann Integration immer noch besser werden. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, wann ist jemand nicht mehr Flüchtling, sondern Waidhofnerin oder Waidhofner und wird auch so wahrgenommen?“ Der neue Verein will dazu beitragen, dass die unterschiedlichen Herkünfte der Vereinsmitglieder als positive Bereicherung erlebt werden und nicht immer der Geflüchtetenstatus im Vordergrund steht.

Eines der Angebote des Vereins ist zudem ein Frauencafé mit Lebens- und Sozialberaterin Barbara Modre von der Frauenberatung Mostviertel. „Da sind speziell die Frauen eingeladen und wir sprechen immer über ein bestimmtes Thema“, erzählt Bramauer. Bisher wurden zum Beispiel Themen wie „Handy, Computer und Kinder“ oder gesunde Ernährung besprochen. Modre bietet auch Einzelberatungen an.

Ebenfalls am Plan stehen regelmäßige Vernetzungstreffen für alle, die im Bereich Integration tätig sind, von Ehrenamtlichen über Diakonie, Pfarre, Verein Mitmensch bis hin zu Magistrat und Behörden. Damit soll die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Privatpersonen erleichtert und gefördert werden.

