Waidhofen/Ybbs: Vortrag über Naturkosmetik

Naturkosmetikerin Tatjana Gotzmann hält am Samstag, 22. April, von 13 bis ca. 15.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Love your Skin – Gute und schlechte Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten“ im Sturmfrei Werk- und Denkraum. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei einen Einblick, wie sie ihrem Körper durch eine gesunde Hautpflege Gutes tun können – und was dem Körper schaden kann.

Teilnahmebeitrag: 25 Euro (20 Euro für Mitglieder), Anmeldung: info@foerderbandl.at.

