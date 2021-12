Volle Terminkalender in Waidhofen/Ybbs

Gemeinsam mit dem Handel dürfen auch körpernahe Dienstleister und Kulturbetriebe seit Montag wieder ihre Pforten für ihre Kunden öffnen. Die NÖN sprach mit lokalen Betrieben über volle Terminkalender und Hoffnungen für die nächste Zeit.

Friseurin Sandra Ahorner freut sich über die Öffnungsschritte und ist mit der Nachfrage zufrieden: „Jeder Tag ist wichtig! Die Buchungen sind sehr gut, bei uns läuft derzeit das Telefon heiß.“ Kritisch sieht Ahorner, wie auch bereits vor dem allgemeinen Lockdown, das Abdrängen von Kunden in den Bereich der Schwarzarbeit durch die 2G-Regel: „Ich glaube nicht, dass sich alle Ungeimpften an die Regeln halten. Die verzichten sicher nicht auf einen Haarschnitt, sondern gehen eben zu Pfuschern. Der Pfusch lebt durch diese Regelungen hoch, das ist für die Geschäftsleute natürlich ein Pro blem.“

Natascha Flasch, Geschäftsführerin von Flash-Line & Beauty, sieht die Situation pragmatisch: „Natürlich fehlt das Weihnachtsgeschäft, denn die halbe Weihnachtszeit ist bereits vorbei, aber besser jetzt als nie!“ Die weiterhin geltenden Personenbeschränkungen wirken sich auch im Kosmetikbereich aus, wie Flasch erklärt: „Natürlich nehmen viele Leute normalerweise unser Angebot für Weihnachtsfeiern und andere Feste wahr, das fällt weg, aber wir freuen uns, dass unsere Kunden auch für sich selbst, für kleine Feiern oder den Wohlfühl-Faktor unsere Dienste in Anspruch nehmen.“ Bezüglich Weihnachtsgeschenken seien heuer Gutscheine und Beauty-Artikel, die man auch zuhause anwenden kann, gefragt. Generell wünscht sich Flasch für die nächsten Wochen einen regen Zulauf zu regionalen Betrieben: „Ich hoffe, dass die Kunden das Angebot der Region annehmen und sozusagen die Geschäfte stürmen, um die Wirtschaft zu unterstützen.“

Weihnachtsgeschäft wie vor Pandemie unrealistisch

Andreas Leitner, Betreiber der Filmbühne Waidhofen, freut sich über die bevorstehende erste Vorstellung am Mittwoch, 15. Dezember, wenn der Verein Filmzuckerl seinen letzten Termin, der durch den Lockdown verschoben werden musste, nachholt, und meint: „So wie die Routine mit dem Zusperren ist, gibt es die mittlerweile auch beim Aufsperren. Zum Glück halten sich die Leute durchgehend an die Vorgaben und wissen es auch zu schätzen, dass man wieder da ist, sobald es geht.“ Ein Weihnachtsgeschäft wie vor der Pandemie sei zwar unrealistisch, aber der Profit stünde auch nicht im Vordergrund: „Es geht auch um das Kino und die Filme an sich. Das Wichtigste ist, dass man für die Kinder, die Stammgäste und alle, die es werden wollen, offen hat.“

Für die nächste Zeit erhofft sich Leitner reges Publikumsinteresse, verspricht ein spannendes Kinoprogramm und meint: „Wir hoffen auch, dass die Impfquote noch etwas steigt. Es wäre schön, wenn es jetzt auch noch manche gibt, die sich umstimmen lassen und die Impfung durchziehen, bevor sie zur Pflicht wird. Wir sind selbst alle geimpft, weil wir das für das Publikum und für uns selbst wichtig finden.“