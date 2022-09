Ybbsitz: Stele steht für Transformation

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Werk eines herausragenden italienischen Metallkünstlers wurde am Freitag an der Kreuzung Alte Poststraße und Bundesstraße enthüllt. Es handelt sich dabei um eine Stele, die Roberto Giordani mit Teilnehmern am internationalen Schmiedefest Ferraculum im Juni geschaffen hatte.

Die Arbeit mit dem Titel „Transformation“ war inzwischen von der Gemeinde am Ortseingang positioniert worden. Bürgermeister Gerhard Lueger hatte über den Kontakt von Gottfried Lettner diesen bedeutenden Schmiedekünstler gewinnen können.

Der Präsident des Schmiedezentrums Ybbsitz, Josef Hofmarcher, erläuterte den Gästen die Idee hinter dem Werk Giordanis und dessen Bedeutung für den Schmiedeort Ybbsitz. In der Folge wurden zwei Ausstellungen in einer Finissage abgeschlossen. Hofmarcher führte ein letztes Mal durch die vielfältige Werkschau von Giordani im FeRRUM. Obfrau Waldtraut Schober zog einen Schlussstrich unter die beeindruckende Leistungsschau „Ybbsitzer Impressionen“ von Mitgliedern des Fotoklubs.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.