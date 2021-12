Ein visuelles Klangerlebnis in Waidhofen an der Ybbs

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und Österreich gelangt am 5. März 2022 die Uraufführung des multimedialen Kunstprojekts „Children of the Sun“ von Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis im Plenkersaal Waidhofen zur Aufführung.

Die Zuschauer erwartet dabei eine abwechslungsreiche Reise mit musikalischen und visuellen Höhepunkten. Streicher, Bläser, Klavier, Gesang, Schlagwerk und digitale Klänge kreieren gemeinsam einen interessanten Sound, dessen Wurzeln zwar im klassischen Bereich zu finden sind, aber auch Elemente der Popularmusik beinhalten.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Eigenkompositionen von Filia Solis werden von Lehrern der Musikschule interpretiert und durch analoge Visualisierungen von Uli Kühn, Professor an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, durch effektvolle Tanzperformance von Maria Blahous sowie durch Videos von Tata Asatiani-Aigner, Thomas Eichleter alias E.T. und Alexander Christian Aigner alias AL untermalt.

Aufmerksamkeit für die wichtigen Dinge

Sowohl die Musik als auch die Tanzperformance, die Lichtinstallationen und die Kurzfilme sind inhaltlich so miteinander verwoben, dass sie Aufmerksamkeit für die essenziellen und wichtigen Dinge im Leben schaffen.

„Das Projekt ist für alle, die trotz Hindernissen und Herausforderungen auf dem eigenen Lebensweg die Hoffnung nicht verlieren und vorwärts gehen, da es schließlich in unseren Händen liegt, zwischen Licht und Schatten zu wählen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume zu erfüllen“, erläutert Projektleiterin Filia Solis. Veranstalter ist die Musik- und Kunstschule Waidhofen-Ybbstal. „Ich finde es großartig, dieses multimediale Kunstprojekt von Filia Solis in Waidhofen begleiten zu dürfen, und lade alle dazu ein, sich diesen Kunstgenuss nicht entgehen zu lassen“, sagt Musikschuldirektor Christian Blahous.

Jene, die auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk sind, können bereits Karten für die Aufführung von „Children of the Sun“ bestellen (siehe Infobox).