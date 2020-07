Nach einem langen, erzwungenen Dornröschenschlaf wurde auch die Bildende Kunst in Waidhofen wieder hochgefahren.

Mitglieder der Kunstbank Ferrum und des Kunststammtischs sowie das Stadtmarketing sorgen dafür, dass Kunst wieder sichtbar wird – und zwar sowohl in der Stadtgalerie als auch in den Schaufenstern der Stadt. „Doppelgänger“ nennt sich das Projekt, das am 10. Juli eröffnet wurde. Gezeigt werden je zwei Exponate pro Person, eines in der Stadtgalerie, eines im öffentlichen Raum der Innenstadt.